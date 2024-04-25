Байден заявил, что Вашингтон передает оружие Киеву, чтобы "РФ не втянула США в войну"

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден утверждает, что Вашингтон возобновляет поставки оружия Киеву для того, чтобы не допустить втягивания Россией Соединенных Штатов в конфликт в Европе.

По его мнению, если Россия одержит победу в конфликте на Украине, то "следующим шагом российских сил вполне может быть прямая атака на союзника по НАТО". "У нас бы не было иного выбора, кроме как прийти им (нынешним украинским властям - прим. ТАСС) на помощь <...>. Поэтому мы поддерживаем Украину и наращиваем эту поддержку сейчас", - утверждал Байден. Он полагает, что это необходимо, чтобы не допустить "втягивания США в войну в Европе и в будущем".

Выступая в Белом доме после подписания пакета законопроектов, предусматривающих возможность конфискации американскими властями замороженных активов России, а также оказание Вашингтоном дальнейшей военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, он выразил мнение, что этот шаг отвечает интересам национальной безопасности США. "Как я настаивал на протяжении месяцев, это напрямую отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов", - заявил американский лидер.

Президент России Владимир Путин в конце марта назвал бредом периодически звучащие на Западе утверждения о намерении Москвы воевать с НАТО.