Байден заявил, что подписал закон о дополнительной военной помощи Украине

Президент Джо Байден с президентом Украины Владимиром Зеленским в преддверии рабочей сессии по Украине во время саммита G7 в Хиросиме, Япония.

Вашингтон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден подписал одобренный ранее конгрессом США пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Я только что подписал пакет финансирования, который на выходных одобрила палата представителей, а вчера - сенат. Это усилит безопасность США и всего мира", - заявил Байден в ходе обращения к согражданам.

"В ближайшие часы мы начнем отправку оружия Украине. Речь идет о боеприпасах для систем ПВО и артиллерии, о ракетах, бронетехнике", - добавил Байден.

Он сказал, что этот пакет помощи - "инвестиции не только в безопасность Украины, но также Европы и США".

Закон о помощи Украине предусматривает выделение Киеву примерно $61 млрд. Согласно документу, помощь Киеву теперь будет предоставляться не безвозмездно, а в кредит.

Предлагаемая сумма не вся пойдет на передачу вооружений. Более $20 млрд используют для пополнения военных арсеналов США. Еще часть денег потратят на финансирование деятельности американских военных вблизи Украины. Порядка $14 млрд пойдут на то, чтобы Украина сама приобрела себе оружие.

Кроме того, в пакет входит закон о выделении дополнительной военной помощи Израилю на сумму около $26,4 млрд. Из выделенных средств $9,1 млрд пойдут на гуманитарные нужды.

Также помощь предоставят союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе. В частности, $8,1 млрд выделят "на противодействие Китаю", еще $2 млрд - на финансирование Тайваня и других союзников.

В пакет входит и закон, предусматривающий возможность введения новых санкций против России, Китая, Ирана, включая передачу конфискованных российских активов Киеву, и блокировки соцсети TikTok, принадлежащей частной китайской компании ByteDance.

В апреле Байден уже высказывался в поддержку представленных спикером палаты Майком Джонсоном законопроектов о финансировании для Украины, Израиля и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе и выражал готовность их подписать.

В феврале сенат одобрил пакет экстренных расходов на сумму $95 млрд, включающий $60 млрд для поддержки Украины, а также средства для Израиля, Тайваня и гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа.