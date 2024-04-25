Войти
Интерфакс-АВН

Байден заявил, что подписал закон о дополнительной военной помощи Украине

303
0
0
Президент Джо Байден с президентом Украины Владимиром Зеленским в преддверии рабочей сессии по Украине во время саммита G7 в Хиросиме, Япония
Президент Джо Байден с президентом Украины Владимиром Зеленским в преддверии рабочей сессии по Украине во время саммита G7 в Хиросиме, Япония.
Источник изображения: © AP Photo / Susan Walsh

Вашингтон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден подписал одобренный ранее конгрессом США пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Я только что подписал пакет финансирования, который на выходных одобрила палата представителей, а вчера - сенат. Это усилит безопасность США и всего мира", - заявил Байден в ходе обращения к согражданам.

"В ближайшие часы мы начнем отправку оружия Украине. Речь идет о боеприпасах для систем ПВО и артиллерии, о ракетах, бронетехнике", - добавил Байден.

Он сказал, что этот пакет помощи - "инвестиции не только в безопасность Украины, но также Европы и США".

Закон о помощи Украине предусматривает выделение Киеву примерно $61 млрд. Согласно документу, помощь Киеву теперь будет предоставляться не безвозмездно, а в кредит.

Предлагаемая сумма не вся пойдет на передачу вооружений. Более $20 млрд используют для пополнения военных арсеналов США. Еще часть денег потратят на финансирование деятельности американских военных вблизи Украины. Порядка $14 млрд пойдут на то, чтобы Украина сама приобрела себе оружие.

Кроме того, в пакет входит закон о выделении дополнительной военной помощи Израилю на сумму около $26,4 млрд. Из выделенных средств $9,1 млрд пойдут на гуманитарные нужды.

Также помощь предоставят союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе. В частности, $8,1 млрд выделят "на противодействие Китаю", еще $2 млрд - на финансирование Тайваня и других союзников.

В пакет входит и закон, предусматривающий возможность введения новых санкций против России, Китая, Ирана, включая передачу конфискованных российских активов Киеву, и блокировки соцсети TikTok, принадлежащей частной китайской компании ByteDance.

В апреле Байден уже высказывался в поддержку представленных спикером палаты Майком Джонсоном законопроектов о финансировании для Украины, Израиля и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе и выражал готовность их подписать.

В феврале сенат одобрил пакет экстренных расходов на сумму $95 млрд, включающий $60 млрд для поддержки Украины, а также средства для Израиля, Тайваня и гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
Разное
Кредитование
Похожие новости
23.09.2022
Речь Джо Байдена на сессии Генеральной Ассамблеи ООН
31.08.2022
США придется заплатить высокую цену за победу Украины
13.09.2021
Liga.net (Украина): адмирал Ставридис написал книгу о войне. Через десять лет западный мир может погибнуть
09.11.2011
Традиционное недоверие и нарастающее презрение
14.04.2011
Войны наступившего года - в мире тлеют очаги больших конфликтов, готовые воспламениться в любой момент
02.11.2009
Завершила свою работу выставка «Интерполитех-2009»
09.10.2009
ИНТЕРПОЛИТЕХ: инновации и перспективы в сфере безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.04 08:51
  • 1031
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.04 08:46
  • 19
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 25.04 05:20
  • 118
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 25.04 05:17
  • 3
Ходаковский: важно понять, для чего мы начали СВО и как будем дальше жить с побеждённой Украиной
  • 25.04 04:48
  • 2706
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.04 01:52
  • 1
Минобороны РФ проведет в Парке Победы выставку трофейного оружия из зоны СВО
  • 24.04 18:08
  • 477
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 24.04 18:05
  • 43
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 24.04 17:59
  • 6
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 24.04 17:50
  • 21
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 24.04 16:17
  • 0
«Обратная» миграция: что творится в ЕС?
  • 24.04 14:35
  • 5
Клинцевич рассказал о запускаемых со «Смерча» российских бомбах
  • 24.04 13:06
  • 2
Инженеры NASA впервые за пять месяцев смогли получить данные о состоянии зонда Voyager-1
  • 24.04 11:41
  • 0
Закарпатье: Этнические конфликты и экономические проблемы в тени СВО
  • 24.04 11:28
  • 1
В России работают над 3D-принтером для крупных деталей