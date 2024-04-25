В Венгрии заявили, что поддерживают план Китая по урегулированию конфликта на Украине

БУДАПЕШТ, 24 апреля. /ТАСС/. Венгрия поддерживает план Китая по урегулированию конфликта на Украине, выдвинутый еще в феврале 2023 года. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров в Пекине со своим китайским коллегой Ван И.

Как сообщил глава венгерского МИД, встреча между ними продолжалась более трех часов, и помимо вопросов двустороннего экономического сотрудничества они обсудили международные проблемы, включая ситуацию на Украине. "Мы поддерживаем китайский мирный план просто потому, что он существует", - сказал Сийярто по поводу состоящих из 12 пунктов предложений Пекина. Главными из них являются прекращение военных действий и возобновление мирных переговоров. Будапешт неоднократно заявлял, что будет готов поддержать любые практические шаги, которые могут способствовать урегулированию положения в соседней стране.

"Мы будем предпринимать совместные действия для того, чтобы на повестке дня международных организаций стоял вопрос об обеспечении мира. В первую очередь для того, чтобы международные организации не были политизированными, чтобы не происходило деление мира на блоки", - сообщил министр в видеообращении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он также посетовал, что "голоса сторонников войны остаются чрезвычайно громкими", а сторонникам мира пока не удалось предпринять эффективные шаги, чтобы не допустить ухудшения международной безопасности. По словам Сийярто, это особенно заметно на примере "той войны, которая идет по соседству" с Венгрией. В связи с этим глава МИД заявил, что те, кто выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине, должны усилить свой голос.