Войти
ТАСС

В Венгрии заявили, что поддерживают план Китая по урегулированию конфликта на Украине

310
0
0
Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И
Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 24 апреля. /ТАСС/. Венгрия поддерживает план Китая по урегулированию конфликта на Украине, выдвинутый еще в феврале 2023 года. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров в Пекине со своим китайским коллегой Ван И.

Как сообщил глава венгерского МИД, встреча между ними продолжалась более трех часов, и помимо вопросов двустороннего экономического сотрудничества они обсудили международные проблемы, включая ситуацию на Украине. "Мы поддерживаем китайский мирный план просто потому, что он существует", - сказал Сийярто по поводу состоящих из 12 пунктов предложений Пекина. Главными из них являются прекращение военных действий и возобновление мирных переговоров. Будапешт неоднократно заявлял, что будет готов поддержать любые практические шаги, которые могут способствовать урегулированию положения в соседней стране.

"Мы будем предпринимать совместные действия для того, чтобы на повестке дня международных организаций стоял вопрос об обеспечении мира. В первую очередь для того, чтобы международные организации не были политизированными, чтобы не происходило деление мира на блоки", - сообщил министр в видеообращении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он также посетовал, что "голоса сторонников войны остаются чрезвычайно громкими", а сторонникам мира пока не удалось предпринять эффективные шаги, чтобы не допустить ухудшения международной безопасности. По словам Сийярто, это особенно заметно на примере "той войны, которая идет по соседству" с Венгрией. В связи с этим глава МИД заявил, что те, кто выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине, должны усилить свой голос. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Китай
Россия
Украина
Похожие новости
18.04.2008
Прямо в цель
22.10.2007
Корпорация ТВЭЛ вошла в состав "Атомэнергопрома"
18.09.2007
Главы атомных ведомств шестнадцати стран подписали заявление о принципах Глобального ядерного партнерства
04.07.2007
Пираты «оружейного» моря. Россия активизирует борьбу с «контрафактом»
23.04.2007
ЗА СПИНОЙ ОДКБ – СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ РОССИИ
06.03.2007
Русские "Хризантемы" в сирийском палисаднике
18.10.2006
Большая противоракетная игра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.04 08:51
  • 1031
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.04 08:46
  • 19
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 25.04 05:20
  • 118
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 25.04 05:17
  • 3
Ходаковский: важно понять, для чего мы начали СВО и как будем дальше жить с побеждённой Украиной
  • 25.04 04:48
  • 2706
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.04 01:52
  • 1
Минобороны РФ проведет в Парке Победы выставку трофейного оружия из зоны СВО
  • 24.04 18:08
  • 477
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 24.04 18:05
  • 43
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 24.04 17:59
  • 6
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 24.04 17:50
  • 21
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 24.04 16:17
  • 0
«Обратная» миграция: что творится в ЕС?
  • 24.04 14:35
  • 5
Клинцевич рассказал о запускаемых со «Смерча» российских бомбах
  • 24.04 13:06
  • 2
Инженеры NASA впервые за пять месяцев смогли получить данные о состоянии зонда Voyager-1
  • 24.04 11:41
  • 0
Закарпатье: Этнические конфликты и экономические проблемы в тени СВО
  • 24.04 11:28
  • 1
В России работают над 3D-принтером для крупных деталей