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РИА Новости

Эксперт: Россия купирует угрозу США в космосе

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Новейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр
Новейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Эксперт Коротченко: С-500 – это возможность поражать цели в ближнем космосе

МОСКВА, 24 апреля/ Радио Sputnik. Россия купирует угрозу США в космосе, начав поставки в армию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) нового поколения С-500, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Он отметил, что С-500 – это возможность поражать цели не только в воздухе, но и в ближнем космосе.

"То есть это зенитная ракетная система, которая реализует потенциал как ПВО, так и ПРО", – подчеркнул эксперт в интервью "Царьграду".

В публикации отмечается, что США активно развертывают в космосе орбитальный беспилотник X-37B, который теоретически может нести различные виды оружия и с орбиты атаковать Россию.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в этом году в войска поступят первые образцы С-500 в двух модификациях, в том числе в модификации противоракетной обороны.

В эфире Радио Sputnik эксперт рассказал, в чем уникальность ЗРК С-500 "Прометей".

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Страны
Россия
США
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X-37
С-500
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