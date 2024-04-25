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РИА Новости

Лукашенко назвал механизм применения ядерного оружия своим и Путина делом

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Заседание VII Всебелорусского народного собрания
Заседание VII Всебелорусского народного собрания.
Источник изображения: © Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Лукашенко заявил, что сам решит с Путиным, как и когда применять ядерное оружие

МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что механизм использования размещенного в республике тактического ядерного оружия не прописан в проекте новой военной доктрины, которую предстоит утвердить Всебелорусскому народному собранию, решение будут принимать белорусский и российский президенты.

"Механизм не прописан. Это наше дело с Путиным (Владимиром, президентом России – ред.). Более того, не только по тактическому, но и по обычному оружию мы советуемся, как, когда и где применять. Поэтому там, где надо, оно прописано", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.

"Как-то обмолвился, что я утвердил указ, где прописана формула применения и ракетного ядерного тактического оружия, и бомб, которые подвешиваются под самолет. Все это прописано, и понятно, как действовать и что делать. Но я сейчас об этом меньше говорю, потому что это, наверное, не очень хорошо, когда мы говорим о ядерном оружии. Это страшное оружие, которое не дай бог придется применить", - подчеркнул президент.

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Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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