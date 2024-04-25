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ТАСС

Американский генерал считает, что Китай наращивает силы по противодействию США в космосе

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Стивен Уайтинг
Стивен Уайтинг.
Источник изображения: Tech. Sgt. Areca T. Wilson / U.S. Air Force / Reuters

ГОНКОНГ, 24 апреля. /ТАСС/. КНР быстро наращивает возможности по ведению боевых действий в космическом пространстве, это несет угрозу для США. Об этом заявил глава Космического командования американских вооруженных сил генерал Стивен Уайтинг.

"Они (Китай - прим. ТАСС) стремительными темпами развивают свое противоспутниковое оружие, чтобы поставить под угрозу наши возможности по использованию космического пространства", - приводит его слова газета South China Morning Post.

По оценке Уайтинга, за последние шесть лет Пекину также удалось втрое увеличить количество разведывательных спутников на околоземной орбите, что позволило значительно повысить боеспособность китайских вооруженных сил. Появление у Народно-освободительной армии Китая (НОАК) новых возможностей по ведению боевых действий в космосе и киберпространстве является "тревожным сигналом" для США и их союзников в Азии, признал американский генерал.

19 апреля в Китае прошла церемония формирования нового рода войск в составе Народно-освободительной армии Китая (НОАК) - Сил информационной поддержки. На них будут возложены задачи развертывания и эксплуатации информационных систем в интересах китайской армии. Военно-космические силы и Кибервойска также стали отдельными родами войск. 

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Страны
Китай
США
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