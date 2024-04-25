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Известия.ru

Испытания ракетно-космического комплекса «Рокот» начнутся в конце 2024 года

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Источник изображения: Фото: скриншот

Испытания ракетно-космического комплекса «Рокот» начнутся в конце 2024 года. Об этом 24 апреля сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.


«Ведутся работы по модернизации ракетно-космического комплекса легкого класса «Рокот», испытание которого планируется начать в декабре текущего года», — рассказал он на совещании.

В этот день Шойгу проинспектировал ход строительства и модернизации объектов инфраструктуры испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области. Он также отметил, что на космодроме завершено создание инфраструктуры, которая обеспечивает пуски ракет-носителей «Ангара» тяжелого и легкого классов с разгонными блоками для вывода космических аппаратов на все типы орбиты в интересах Минобороны.

Ракета-носитель «Рокот» выводила до 2150 кг полезной нагрузки на круговую орбиту высотой 200 км. Она состояла их трех ступеней. Первые две ступени представляли собой блок ускорителей стратегической ракеты РС-18 (SS-19), в качестве третьей ступени использовался разгонный блок «Бриз-КМ». Для носителя был разработан головной обтекатель, который позволял размещать под ним один или несколько космических аппаратов. Всего в период с 20 ноября 1990 года по 27 декабря 2019 года были выполнены 34 пуска ракет «Рокот». На орбиту были выведены 74 космических аппарата, включая два суборбитальных.

17 апреля «Роскосмос» сообщил, что провел первые испытания двигателя для тяжелой ракеты «Ангара-А5М». Двигатель является модернизацией РД-191, используемого на ракетах-носителях семейства «Ангара». Ракета-носитель «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный 11 апреля. Глава госкорпорации Юрий Борисов подчеркнул важность данного события, отметив, что запуск ждала вся страна. Он стал четвертым для ракет семейства «Ангара».


В феврале он заявил, что в 2024 году впервые за 30 лет планируется осуществить более 40 космических пусков. Глава госкорпорации отметил: для того чтобы программа стала осуществимой, принадлежащий госкорпорации Научно-исследовательский институт точных приборов (НИИ ТП) должен нарастить количество выпускаемых приборов для обеспечения космических пусков.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Бриз-М
РД-191
Рокот
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Компании
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Шойгу Сергей
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