"Намерение серьезное": стран БРИКС может стать больше

Эксперт Волхонский: число стран, желающих вступить в БРИКС, растет

Желание Шри-Ланки присоединиться к БРИКС прокомментировал в эфире радио Sputnik доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.

Шри-Ланка планирует присоединиться к БРИКС, заявила посол республики в России Джанита Лиянаге.

По ее словам, на Международной конференции по безопасности, проходящей в Санкт-Петербурге, этот вопрос обсуждают две ланкийские делегации.

"Обсуждения вчера велись, и действительно есть желание в ближайшем будущем вступить в БРИКС+. Это даст возможность обеспечить безопасность как транспортную, так и продовольственную, и многое другое", – сказала посол.

В эфире радио Sputnik доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский отметил, что стран, желающих вступить в объединение, становится все больше.

"Уже не в первый раз госпожа посол говорит о желании Шри-Ланки вступить в БРИКС, сразу после масштабного расширения (решение о расширении БРИКС было принято на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 г., – ред.) она уже высказывала эту идею. Тот факт, что она ее повторила, означает, что намерение Шри-Ланки достаточно серьезное. Это означает, что БРИКС завоевывает все больше и больше сторонников, стран, желающих вступить в объединение, становится все больше. Но, конечно, вступление Шри-Ланки – это не вопрос сегодняшнего и даже не завтрашнего дня, поскольку одного намерения, наверное, маловато", – уточнил эксперт.

Очевидно, в Коломбо это понимают, поскольку говорят о формате сотрудничества БРИКС+, отметил он.

"Возможно, здесь стоит говорить о каких-то более широких форматах типа БРИКС+. БРИКС – это еще пока не организация, это объединение, другие страны как бы примыкают и находятся в орбите. Но то, что БРИКС имеет потенциал для превращения в масштабный интеграционный формат, который объединил бы все страны, не находящиеся в орбите Запада, я думаю, что это сам по себе фактор очень положительный", – сказал Волхонский.

По его мнению, страны БРИКС будут очень внимательно подходить к вопросу приема в объединение новых стран.

"Как известно, прочность любой цепочки измеряется не средней прочностью звеньев, а прочностью самого слабого звена. Поэтому, конечно, надо очень осторожно подходить к расширению. Я вижу здесь, прежде всего, участие в формате БРИКС+, то есть расширенный формат, когда они не являются членами объединения, но тем не менее принимают участие", – добавил Борис Волхонский.

В БРИКС изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С 2024 года полноправными членами объединения стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия.