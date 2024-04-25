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ТАСС

Глава МИД Казахстана заявил Кэмерону о желании Астаны мирно решить украинский конфликт

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Мурат Нуртлеу
Мурат Нуртлеу.
Источник изображения: wikipedia.org

АСТАНА, 24 апреля. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе переговоров с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном проинформировал его о приверженности Астаны мирному урегулированию украинского конфликта.

"Следует отметить особый интерес британской стороны по вопросу Украины. Со своей стороны проинформировал своего коллегу, что для нас очень важно решать любые конфликты мирным путем. Казахстан стратегически придерживается нейтральной политики", - сказал Нуртлеу на пресс-конференции для журналистов по итогам переговоров с Кэмероном в Астане.

По его словам, в ходе встречи стороны затронули не только вопросы казахстанско-британской повестки, но и ряд актуальных тем Центральной Азии, Афганистана и Евразийского пространства в целом.

"Кроме того, мы обменялись мнениями по масштабным социальным изменениям, осуществляемым в Казахстане. Выражаю благодарность британскому правительству за поддержку новых политических и экономических реформ президента Касым-Жомарта Токаева в нашей стране", - отметил глава казахстанского МИД.

Нуртлеу также отметил, что позиции Казахстана и Великобритании по многим двусторонним и международным вопросам схожи.

Глава МИД Великобритании совершает поездку по странам Центральной Азии, включающую визиты в Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Казахстан и Монголию. Это первая поездка главы Форин оффиса в Киргизию, Таджикистан и Туркмению, первая в Узбекистан с 1997 года и в Монголию более чем за 10 лет. 

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Афганистан
Великобритания
Казахстан
Киргизия
Монголия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
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