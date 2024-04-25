Союз с Россией, ошибка США и космос. О чем говорил Лукашенко на народном собрании

Отношения Белоруссии и России смогли "предвосхитить тектонические сдвиги" в мире, заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая на заседании Всебелорусского народного собрания.

Белорусский лидер считает, что Запад хочет втянуть республику в войну, а Украину назвал "полигоном", где "решается судьба нового мирового порядка".

ТАСС собрал основные тезисы Лукашенко.

Об отношениях с Россией

Союз Белоруссии и России - "пример мирной и созидательной повестки", которому "удалось предвосхитить сегодняшние тектонические сдвиги во всех сферах": "И сейчас именно наше время. Сильные, суверенные государства - сильный союз".

В политических отношениях двух стран нет "никакого насилия и никакого поглощения": "Наше союзное строительство - образец союза суверенных народов. И эта модель имеет шансы на успех и расширение участников".

О ШОС и БРИКС

"Набирает вес Шанхайская организация сотрудничества, где мы уже летом будем выступать в статусе полноправного члена". "Все, кто устал от гегемонии Америки, включая страны Латинской Америки, глобального Юга, смотрят на эту структуру с уважением"

БРИКС - это уже "другой масштаб влияния на мировую повестку".

О безопасности Белоруссии

Запад пытается втянуть Белоруссию в войну: "Пока они нас провоцируют, роют окопы, модернизируют военную инфраструктуру, вооружение, мы по другую сторону границы здесь строим мирную жизнь".

"Но наше миролюбие - не пацифизм, я попрошу не путать" - по мере роста угроз республика будет принимать асимметричные меры и наращивать боевую мощь.

О Западе

США переложили конфликт в Европе на плечи ЕС и НАТО, чтобы ослабить Россию и одновременно разобраться с Китаем, "вот ключ к стратегии Соединенных Штатов во имя доминирования в мире".

"США, предприняв резвую атаку на всех неугодных одновременно, поняли, что допустили ошибку, объединив непослушную Россию и главного врага для них - Китай".

Своим давлением США "объединили эти два государства - Россию, с богатыми природными ресурсами и мощным военно-промышленным комплексом, и Китай, с огромным экономическим и человеческим потенциалом".

В Европе и ангажированных международных структурах не хотят слышать Минск и Москву по теме безопасности: "Пригласите вы россиян, белорусов - мы с [президентом РФ Владимиром] Путиным приедем, расскажем, чего мы хотим и как мы "хотим воевать" против Европы, - нет, им это мнение не надо".

Об украинском конфликте

Все президенты Украины "делили, грабили и воровали" страну: "В лучших традициях демократии олигархи и власть держащие подмяли под себя все ресурсы".

Украина стала "полигоном, на котором решается судьба будущего мирового порядка": "Крупнейшие ядерные державы, пусть и опосредованно, но воюют на ее территории".

Развязка украинского конфликта не спасет прежний однополярный миропорядок: "Кто-то ждет финала, как, например, Польша, у которой свой счет к Украине. Помните, из книжек их, особенно за Волынскую резню. Развязка будет драматичной, если не остановятся. Но она будет".

"Все, кто смотрит на украинскую и другие геополитические трагедии, даже если не говорят вслух, понимают: тот, кто готов служить любому хозяину за подачки, рано или поздно проигрывает".

О протестах 2020 года

Во время протестов белорусской оппозиции в 2020 году представители НАТО "потирали руки" и "готовились к военной интервенции в западные регионы как минимум". "Рассчитывали на хаос и блицкриг. Если бы не стойкость и мужество истинных патриотов, потеряли бы страну".

О белорусской экономике

Белорусы - "нация сильная", которая должна становиться еще сильнее, в том числе в экономическом плане: "Во главе угла - сильная экономическая экономика, но и она - следствие правильного геополитического выбора".

Белорусы "никогда еще так не жили хорошо, как сейчас". "Конечно, могли бы и лучше, у нас нет того, что есть, к примеру, в Эмиратах и России".

В настоящее время реальные денежные доходы граждан в 10 раз превышают уровень середины 1990-х годов.

О развитии космической сферы

Белоруссию, по словам Лукашенко, можно назвать космической державой, а полет в космос Марины Василевской стал "вершиной" этого процесса.

"Полет Марины Василевской для Белоруссии - не просто имидж, показушный полет. Это символический аккорд. Это вершина, к которой мы шли с советских времен".