Количество пусков "Ангары" с Плесецка увеличат, заявил замглавкома ВКС

Ракета космического назначения легкого класса "Ангара-1.2ПП" во время старта на космодроме Плесецк.

Замглавкома ВКС Головко: на Плесецке появится второе рабочее место для "Ангары"

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Второе рабочее место для подготовки ракет "Ангара" появится на космодроме Плесецк, это позволит проводить больше пусков, сообщил командующий космическими войсками – заместитель главкома ВКС России Александр Головко.

"Учитывая поставленную вашу задачу по увеличению количества запусков с космодрома, на сегодняшний день уже проработан вопрос, утверждён главнокомандующим, это разворачивание второго рабочего места, что позволит нам увеличить количество пусков и подготовку ракет именно в данном варианте", - сказал Головко, рассказывая министру обороны Сергею Шойгу о логистике и подготовке ракет "Ангара". Видеоролик опубликован Минобороны РФ.

Он добавил, что "вся логистика выстроена, полностью готов старт". По словам Головко, в данный момент идёт подготовка одной ракеты легкого класса и одной тяжёлого класса.

Шойгу, в свою очередь, подчеркнул, что как на лёгких ракетах, так и на тяжёлых "уже дальше пойдут эти пуски с полезной нагрузкой".