Войти
РИА Новости

Количество пусков "Ангары" с Плесецка увеличат, заявил замглавкома ВКС

328
0
0
Ракета космического назначения легкого класса "Ангара-1.2ПП" во время старта на космодроме Плесецк
Ракета космического назначения легкого класса "Ангара-1.2ПП" во время старта на космодроме Плесецк.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Замглавкома ВКС Головко: на Плесецке появится второе рабочее место для "Ангары"

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Второе рабочее место для подготовки ракет "Ангара" появится на космодроме Плесецк, это позволит проводить больше пусков, сообщил командующий космическими войсками – заместитель главкома ВКС России Александр Головко.

"Учитывая поставленную вашу задачу по увеличению количества запусков с космодрома, на сегодняшний день уже проработан вопрос, утверждён главнокомандующим, это разворачивание второго рабочего места, что позволит нам увеличить количество пусков и подготовку ракет именно в данном варианте", - сказал Головко, рассказывая министру обороны Сергею Шойгу о логистике и подготовке ракет "Ангара". Видеоролик опубликован Минобороны РФ.

Он добавил, что "вся логистика выстроена, полностью готов старт". По словам Головко, в данный момент идёт подготовка одной ракеты легкого класса и одной тяжёлого класса.

Шойгу, в свою очередь, подчеркнул, что как на лёгких ракетах, так и на тяжёлых "уже дальше пойдут эти пуски с полезной нагрузкой".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Плесецк
Похожие новости
05.02.2014
Россия ждёт «Ангару»
17.01.2014
Счёт идёт на дни
07.06.2013
Ракета-носитель «Ангара»: все ближе к звездам
30.05.2013
«Ангару» запустили в Плесецк
13.05.2013
Перечень поручений по итогам совещания о перспективах развития космической отрасли в России Рогозин дал поручения по созданию ракетного комплекса "Ангара"
13.05.2013
Наш потенциал гарантирует доступ России в космос
07.05.2013
Минобороны запланировало пуск ракеты «Ангара» на 2014 год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.04 08:46
  • 19
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 25.04 08:45
  • 1030
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.04 05:20
  • 118
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 25.04 05:17
  • 3
Ходаковский: важно понять, для чего мы начали СВО и как будем дальше жить с побеждённой Украиной
  • 25.04 04:48
  • 2706
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.04 01:52
  • 1
Минобороны РФ проведет в Парке Победы выставку трофейного оружия из зоны СВО
  • 24.04 18:08
  • 477
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 24.04 18:05
  • 43
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 24.04 17:59
  • 6
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 24.04 17:50
  • 21
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 24.04 16:17
  • 0
«Обратная» миграция: что творится в ЕС?
  • 24.04 14:35
  • 5
Клинцевич рассказал о запускаемых со «Смерча» российских бомбах
  • 24.04 13:06
  • 2
Инженеры NASA впервые за пять месяцев смогли получить данные о состоянии зонда Voyager-1
  • 24.04 11:41
  • 0
Закарпатье: Этнические конфликты и экономические проблемы в тени СВО
  • 24.04 11:28
  • 1
В России работают над 3D-принтером для крупных деталей