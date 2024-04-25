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Новый комплекс подготовки спутников ввели в строй на космодроме Плесецк

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Новый универсальный технический комплекс для подготовки спутников, разгонных блоков «Бриз-М» и космических головных частей ракет-носителей «Ангара» ввели в строй на космодроме Плесецк. Об этом 24 апреля доложили министру обороны России Сергею Шойгу.


Соответствующий доклад ему представил командующий космическими войсками — заместитель главкома Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-полковник Александр Головко в ходе инспекции хода строительства и модернизации объектов инфраструктуры на космодроме.

«Генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклад <...> о введении в строй нового универсального технического комплекса, предназначенного для подготовки космических аппаратов военного и социально-экономического назначения, разгонных блоков «Бриз-М» и космических головных частей для ракет-носителей семейства «Ангара», — говорится в сообщении Минобороны.

Головко отметил, что указанный комплекс оснащен полностью российскими типовыми базовыми комплектами механо-технологического оборудования, системами связи, пожаротушения, контроля содержания кислорода, а также пневмо- и электроиспытаний.

Ранее, 9 февраля, МО РФ сообщило о запуске с Плесецка военного спутника, который успешно вышел на целевую орбиту в заданное время. Сведения об аппарате были внесены в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.


До этого, 8 января, в Минобороны сообщили, что дежурные силы космических войск ВКС России в 2023 году провели порядка 500 тыс. сеансов управления космическими аппаратами. Задачами были осуществление запусков на орбиты и управление спутниковыми системами военного и двойного назначений в полете.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Бриз-М
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Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Плесецк
СККП
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