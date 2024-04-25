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Интерфакс-АВН

Министр обороны РФ сообщил о планах запуска с Плесецка в этом году трех ракет "Ангара"

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С.Шойгу
С.Шойгу.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал ход строительства и модернизации объектов инфраструктуры государственного испытательного космодрома "Плесецк" (Архангельская область), сообщило военное ведомство в среду.

Шойгу заявил, что на космодроме Плесецк завершено создание инфраструктуры, которая обеспечивает пуски ракет-носителей "Ангара" тяжелого и легкого классов с разгонными блоками для вывода космических аппаратов на все типы орбиты в интересах Минобороны России, сказано в сообщении министерства.

"Уже успешно проведено шесть пусков этих ракет. В текущем году планируется осуществить еще три запуска ракет-носителей данного класса", - процитировали Шойгу в Минобороны РФ.

"С завершением модернизации второго стартового комплекса ракет-носителей "Союз" возможности космодрома по обеспечению запусков космических аппаратов возрастут вдвое. Ведутся работы по модернизации ракетно-космического комплекса легкого класса "Рокот", испытание которого планируется начать в декабре текущего года", - заявил Шойгу.

В Минобороны РФ заявили, что Шойгу проверил комплекс подготовки к пуску универсальных ракетных модулей ракет-носителей космического ракетного комплекса "Ангара", а также залы сборки ракеты космического назначения тяжелого и легкого классов.

На видео, опубликованном в среду Минобороны РФ, в монтажно-испытательном корпусе космодрома Плесецк ведется сборка, как минимум, двух ракет-носителей "Ангара" - легкого ("Ангара-1.2") и тяжелого ("Ангара-А5") класса.

"Генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклад командующего космическими войсками - заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковника Александра Головко о введении в строй нового универсального технического комплекса, предназначенного для подготовки космических аппаратов военного и социально-экономического назначения, разгонных блоков "Бриз-М" и космических головных частей для ракет-носителей семейства "Ангара", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Шойгу проинформировали, что комплекс подготовки космических аппаратов оснащен полностью отечественными типовыми базовыми комплектами механо-технологического оборудования, системами пожаротушения, связи, контроля содержания кислорода, пневмо- и электроиспытаний, сказано в сообщении.

На космодроме Плесецк Шойгу провел совещание с руководством Минобороны, профильных органов военного управления и космодрома "Плесецк".

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Ракеты семейства "Ангара" должны прийти на смену ракетам-носителям "Протон-М". Ракета "Протон" эксплуатируется с середины 1960-х годов. С 2001 года полезный груз на орбиту выводит модернизированная версия ракеты - "Протон-М".

Предыдущий пуск легкой "Ангары" с космодрома Плесецк был выполнен в 2022 году.

11 апреля состоялся первый пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Она вывела на орбиту разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой. Пуск ракеты состоялся с третьей попытки - 9 и 10 апреля пуски были отменены автоматикой.

17 апреля гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что следующий пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный состоится в 2027 году. По его словам, это будет первый пуск модернизированной тяжелой ракеты "Ангара-А5М" с кораблем в беспилотном варианте.

Официально сообщалось, что в настоящее время ракетно-космический комплекс легкого класса "Рокот" модернизируют до версии "Рокот-М". В КБ "Салют" заявляли, что идет замена импортной элементной базы на отечественную.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Бриз-М
Протон-(К)М
Рокот
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Борисов Юрий
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Проекты
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