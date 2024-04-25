Шойгу высоко оценил возможности космодрома Плесецк

Шойгу заявил, что возможности космодрома Плесецк возрастут вдвое

МОСКВА, 24 апреля/ Радио Sputnik. По завершению модернизации второго стартового комплекса ракет "Союз" возможности по запускам космических аппаратов с космодрома Плесецк возрастут вдвое, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Генерал армии проинспектировал ход строительства и модернизации объектов инфраструктуры первого Государственного испытательного космодрома Плесецк Министерства обороны РФ.

"С завершением модернизации второго стартового комплекса ракет-носителей "Союз" возможности космодрома по обеспечению запусков космических аппаратов возрастут вдвое", – сказал Шойгу.

По его словам, на космодроме завершено создание инфраструктуры, которая обеспечивает пуски ракет-носителей "Ангара" тяжелого и легкого классов с разгонными блоками для вывода космических аппаратов на все типы орбиты в интересах Минобороны России.

"Уже успешно проведено шесть пусков этих ракет. В текущем году планируется осуществить еще три запуска ракет-носителей данного класса", – приводятся слова Шойгу в Telegram-канале Минобороны РФ.

По итогам работы министр провел совещание с представителями руководства Минобороны России, руководителями профильных органов военного управления и первого Государственного испытательного космодрома Плесецк, говорится в сообщении ведомства.

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