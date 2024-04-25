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ТАСС

Кулеба признал, что американская военная помощь Киеву не остановит продвижение ВС РФ

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: Пресс-служба президента Турции/ ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Военная помощь Киеву от Вашингтона не остановит продвижение российских сил, поскольку РФ опережает Запад в производстве вооружений. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Ни один пакет [помощи] не сможет остановить русских", - сказал он в интервью британскому изданию The Guardian, комментируя пакет помощи США.

Кулеба добавил, что Западу необходимо увеличить производство вооружений, поскольку Россия опередила его. "Когда я вижу, чего достигла Россия в наращивании своей оборонно-промышленной базы за два года войны и чего добился Запад, я думаю, что со стороны Запада что-то не так", - отметил министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале поблагодарил американский Сенат за одобрение "жизненно необходимого" пакета помощи Киеву, лично выразив благодарность лидеру республиканского меньшинства в Сенате Митчу Макконнеллу и президенту США Джо Байдену. В свою очередь премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что рассчитывает на продолжение поддержки Киева со стороны Вашингтона.

Во вторник Конгресс США принял законопроект об оказании военной помощи Украине в размере $61 млрд. Теперь документ отправится на подпись Байдену. Американский лидер уже пообещал одобрить помощь Украине 24 апреля, чтобы Вашингтон мог на этой неделе возобновить поставки оружия Киеву.

В МИД РФ ранее заявили, что предоставление военной помощи Киеву только осложняет урегулирование украинского конфликта. 

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