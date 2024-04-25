Поворотный момент. Силы ВСУ на пределе, но главное испытание еще впереди (Advance, Хорватия)

Advance: пока Украина ждет военную помощь, Россия готовит мощное наступление

Пока ВСУ ожидают новое оружие, российская армия времени не теряет, пишет Advance. Бои на Донецком направлении постоянно ужесточаются, и преимущество за русскими. Наступление, о котором Москва разумно молчит, а в Киеве только гадают, поставит Украину в очень тяжелое положение.

Антун Роша

Киев обрадовался тому, что республиканцы отказались от блокирования американского пакета военной помощи Украине в нижней палате конгресса. Но пока украинские силы ожидают, когда получат новое оружие, их неприятели, судя по всему, времени не теряют. В последние дни бои на востоке Украины постоянно ожесточаются, особенно в Донецкой области, где российские силы за пару дней заняли несколько населенных пунктов и усиливают натиск на стратегический город Часов Яр.

В течение вчерашнего дня российский министр обороны Сергей Шойгу встретился с высокопоставленным российским командованием и заявил, что российские силы уверенно контролируют ситуацию на поле боя, а также постепенно "выдавливают противника" с занимаемых рубежей. Сергей Шойгу подтвердил, что российские войска взяли населенные пункты Первомайское, Новомихайловка и Богдановка. Первые два населенных пункта находятся к западу от Донецка, а Богдановка расположена близ Артемовска (менее чем в десяти километрах от него находится и Часов Яр).

Российский министр обороны также заявил, что зона российского контроля расширяется на Бердычах и Георгиевке, что к западу и северу от Донецка.

По его словам, российские силы сейчас способны постоянно оказывать огневое воздействие на противника, что не дает ему удерживать линию обороны. Кроме того, Сергей Шойгу отметил, что, по российским оценкам, Украина уже потеряла "около полумиллиона солдат". Он не пояснил, имеются ли в виду потери только убитыми или убитыми и ранеными. Но, учитывая, что мы слышим эту цифру от активного участника конфликта, не стоит считать ее точной, как и информацию о российских потерях, исходящую от украинской стороны и ее непосредственных союзников. Объективно говоря, потери сейчас, по всей видимости, исчисляются сотнями тысяч с обеих сторон.

Выступая, Сергей Шойгу упомянул украинское контрнаступление, которое полностью провалилось в прошлом году. По его словам, инструкторы НАТО тщательно продумывали действия в ходе контрнаступления. "Наши военнослужащие развеяли миф о превосходстве западного вооружения", — сказал министр обороны Российской Федерации. Также он еще раз повторил, что российская военная промышленность значительно увеличила производительность. "Это значительно повысило боевые возможности Вооруженных Сил РФ", — заключил Шойгу.

Что касается предстоящих в скором времени поставок дополнительных вооружений, американских и вообще западных, Сергей Шойгу сказал, что это оружие станет главной целью российских ударов. "Мы повысим интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия", — заявил министр обороны РФ. Разумеется, он имел в виду склады на территории Украины.

Дополнительное оружие Украина получит в последний момент, поскольку многие разведывательные источники сообщают, что Россия готовит большое наступление, которое может начаться уже в середине будущего месяца или в начале июня. С этим прогнозом согласен и глава украинской разведки Кирилл Буданов*, по словам которого Украина вскоре окажется в "довольно тяжелой ситуации". Понятно, что если российское наступление, о котором Москва разумно молчит, начнется до того, как украинские силы получат хотя бы дополнительные комплексы ПВО, ситуация на самом деле будет очень тяжелой. Пакет американской военной помощи в размере более 60 миллиардов долларов действительно утвержден нижней палатой Конгресса, но вопрос в том, насколько быстро поставки пойдут на Украину и дойдут до фронта. Американские руководители утверждают, что поставок можно ожидать "уже в ближайшие дни", но получится ли, нам только предстоит узнать.

Итак, если вскоре начнется российское наступление, то на каком направлении? Командующий украинской национальной гвардией Александр Пивненко сказал сегодня, что российские войска ударят на "неожиданных участках фронта" во время летнего наступления и могут попытаться прорваться к северо-восточному городу Харьков.

Второй по величине город на Украине обстреливается ракетами и беспилотными летательными аппаратами всю последнюю неделю. "Но украинские силы будут готовы отразить любой удар", — заявил Александр Пивненко. "Мы готовимся. Да, враг преподнесет нам неприятные сюрпризы. Он будет действовать там, где мы этого не ожидаем. Но своей цели он не достигнет", — сказал глава Нацгвардии Украины в интервью украинским СМИ.

Украинские руководители уверены, что Россия хочет занять стратегически важный восточный город Часов Яр до девятого мая, когда празднуется День советской победы во Второй мировой войне.

Александр Пивненко предвидит "некоторые трудности", но убежден, что российским силам не удастся добиться решающего успеха. "Возможно, им удастся достичь 10-15% своих целей. Но это не будет стратегической победой", — сказал он. Пивненко также ожидает, что российские силы продолжать бить по критической инфраструктуре Харькова, значительная часть которой уже повреждена или уничтожена в результате российских ударов. Тем не менее, как считает глава украинской Нацгвардии, взять Харьков россиянам не удастся.

Если Харьков действительно станет главной целю российского наступления, то оно уже не будет "неожиданным", ведь уже довольно давно ходят разговоры о том, что именно Харьков может стать целью нового большого российского наступления. Украинцы, предвидя такой ход событий, разумеется, постараются максимально укрепить оборону города, в чем им очень помогут новые поставки оружия с Запада.

Именно в Харьковской области в прошлом россияне потерпели одно из тяжелейших поражений, когда украинцы провели там успешное контрнаступление осенью 2022 года, отбросив российские силы. Нетрудно заключить, что с тех пор русские планируют нанести ответный удар и снова занять те территории, которые уже контролировали. Тут стоит напомнить, что Харьковская область не относится к тем четырем областям, которые Москва в одностороннем порядке аннексировала после начала спецоперации. К ним относятся Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области. Тем не менее ясно, что это в принципе ничего не значит, и если украинские силы начнут терять контроль над территорией, российские власти быстро сориентируются и могут продолжить присоединение украинских регионов к Российской Федерации (хотя сейчас они полностью не контролируют ни один из четырех упомянутых регионов).

Когда начнется российское наступление, Украине потребуется вся помощь, какая только возможна, и та помощь, которую она сейчас ожидает, может на самом деле оказаться контрпродуктивной для дальнейшей европейской помощи. Не секрет, что многие в Европе выдохнули с облегчением, узнав, что Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи. Ведь теперь европейцы не чувствуют себя "сверхобязанными" быстро и активно помогать Украине. Это, разумеется, понимает и Киев, и он не даст европейцам "расслабиться".

Ситуацию прокомментировал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба: "Мы все приветствуем решение Палаты представителей Конгресса США… Но мы в Европе не можем и не должны расслабляться. Оборона Европы — это, прежде всего, дело нас, европейцев".

Не в первый раз высокопоставленные украинские руководители преподносят вооруженный конфликт в их стране как "войну в Европе", то есть то, в чем, по их мнению, должна участвовать вся Европа. Но как бы Киев ни старался выставить ситуацию в таком свете, факт в том, что остальная Европа иначе смотрит на происходящее, и вряд ли можно ожидать, что европейские страны пожелают напрямую включиться в конфликт. Ближе всех к этому подошел французский президент Эммануэль Макрон, который в феврале текущего года заявил, что "не исключает" отправки западных войск на территорию Украины. Вопрос только в том, насколько его слова были реальным предложением, а насколько проверкой готовности остальной Европы поддержать такое предложение. За исключением нескольких стран на востоке Европы, большая часть Старого континента дала Макрону понять, что ноги их солдат не будет на территории Украины. Это понимает и Кулеба, и все украинское руководство. Поэтому во время предстоящего российского наступления рассчитывать они могут только на дополнительное западное оружие и не более.

* в РФ внесен в список экстремистов и террористов, прим. ред.