Стремление Запада сохранить Украину в качестве карманной анти-России необычайно велико. Настолько, что в Вашингтоне и Брюсселе готовы убедить Киев отказаться от идеи вернуть и уже потерянные территории, и те, что будут денацифицированы в грядущей летней кампании.

"Самый реалистичный для Украины вариант развития событий не связан с возвращением к границам, которые были до конфликта, — пророчествует The New York Times. — Страна станет меньше размером, но сохранит бо́льшую часть территорий, а затем экономически и стратегически интегрируется с Европой. Это намного лучше полного поражения".

Печальный для страны 404 вывод автор делает после того, как обозначает "официальную цель Украины": вернуть территории, сделавшие свой выбор в пользу России. "Многие эксперты относятся к этому скептически, особенно после неудавшегося прошлогоднего контрнаступления. А некоторые критики пакета помощи утверждают, что Киеву не удастся даже остановить российское наступление, — признает обозреватель NYT. — Сенатор-республиканец от Огайо Джей Ди Вэнс говорит, что в плане производства оружия США пока не под силу догнать Россию. Критики утверждают, что для нее конфликт куда важнее, чем для Запада, и поэтому на него выделяется больше ресурсов".

Для России действительно денацификация и демилитаризация Украины — важнейшая на сегодняшний день внешнеполитическая задача. Без ее решения у нашей страны на западном фланге сохранится опасный гнойник. Он будет готов в любой момент прорваться и залить кровью российские территории — не только приграничные, но и, как показал теракт в "Крокус Сити Холле", любые.

Именно в такой роли Украина нужнее всего Западу. И он готов давить на киевскую хунту, пока она не согласится разменять потерянные территории на прекращение боевых действий. Только так Киев выполнит главную задачу, поставленную американскими и европейскими кураторами: сохранить государственность ради вступления в ЕС и НАТО. Что, вне всякого сомнения, никак не устраивает Россию.

Российские интересы становятся все более очевидны думающим западным военным и политикам. Они начали сознавать, что заявленные цели СВО совершенно реальны и достижимы. А главное, ни на что другое Россия не претендует. О чем не раз напоминал и президент Владимир Путин, и другие высшие государственные чиновники. Значит, нужно, что воссоединившиеся с Россией территории так и останутся навсегда российскими. И не затевать игры с приемом Украины в НАТО, поскольку это будет поводом для новой СВО.

"На мой взгляд, к концу года Украина многое потеряет, если не исчезнет полностью. Но русские не будут продвигаться слишком быстро, они хотят затянуть дело так, чтобы Запад погрузился в еще большие экономические проблемы. Франция сегодня испытывает трудности, вся Европа и США тоже. Путин ждет своего момента, и он ускорит наступательные действия, когда это потребуется, — полагает французский генерал, кавалер Ордена Почетного легиона Доминик Делавард. — Когда эта война закончится, Украина перестанет интересовать Европу, Брюссель не будет знать, что с ней делать. Поэтому я думаю, что переговоры состоятся в этом году или в начале следующего. Но Украина больше не сможет влиять на их ход. У нее не будет другого выбора, кроме как подписать то, что требует Россия, то есть, скорее всего, капитулировать".

Что будет после этого? По мнению мсье Делаварда, скорее всего, ЕС попросту бросит Украину. "Я не верю, что Европейский союз сможет продолжать поддерживать Украину, снова перечислить ей 100 миллиардов долларов на поддержку национальной экономики. Причина проста: мы уже находимся в кризисе, погрязли в долгах, — напоминает соотечественникам генерал. — Главная статья французского бюджета — это выплата процентов по госдолгу, и ситуация будет ухудшаться с повышением процентных ставок. Экономическая ситуация во Франции и Европе просто не позволит поддержать Украину".

На такую печальную перспективу украинцам не раз и не два намекали, а то и открыто указывали многие европейские политики. Из тех, кто пытается отстаивать национальные интересы, а не послушно идти в кильватере у Америки. Но главарь киевской хунты Зеленский не хочет не то, что слышать, а даже думать о реальном положении дел. Его фетиш — "Украина в границах 1991 года", хотя о невозможности достижения такого результата прямо сказали уже, кажется, все, включая действующих западных лидеров.

"Прежде всего, следует перестать думать, что это (выделение США 60 млрд долларов. — Прим. авт.) смена эпохи, возвращение великих США к безоговорочной поддержке демократии и Европы, — призывает европейцев к реализму другой французский генерал, Венсан Депорт. — Период защиты Соединенными Штатами Европы, который начался 75 лет назад, 4 апреля 1949 года, с подписания Североатлантического договора, действительно подходит к концу, несмотря на некоторые всплески, такие как голосование в палате представителей 20 апреля <…> Устойчивость американских намерений сегодня не более прочна, чем в прошлом в отношении Вьетнама, Ирака или Афганистана".

Даже американские политики хотят отказаться от эскалации боевых действий и склонить Москву и Киев к переговорам. "На Украине для США невозможен никакой жесткий силовой эндшпиль, а положение ВСУ ухудшается с каждой минутой, в которую США способствуют продолжению этой бойни. Мы обязаны сказать им это вслух, — требует со страниц The Hill сенатор-республиканец Майк Ли. — Воистину инновационной идеей является поощрение России и Украины к достижению мирного соглашения и обеспечение при этом безопасности нашей собственной границы. Наша главная надежда остановить кровопролитие — за столом переговоров".

И у США, и у Европы достаточно внутренних и внешних проблем, чтобы еще тратиться на реанимацию разлагающейся Украины. Объяснить упорство, с которым действующие администрации продолжают заниматься этим, можно только одним: их личными выгодами. Многократно уже всплывали факты заинтересованности, например, семейства Джо Байдена в украинском кризисе. Пока такие люди будут оставаться у власти по обе стороны Атлантики, их избирателям придется мириться с тем, что их деньги будут сгорать в украинской "топке", обогащая их же элиты.

"Запад вложил в украинскую авантюру огромные деньги, оправданно ожидая, что все вернется с лихвой. Но в восстановлении страны главную роль будет играть Россия. Трудно поверить, чтобы в Москве были готовы отдать немалые заработки на строительство новых городов, заводов, дорог, на восстановлении целой экономики тем, кто так щедро помогал противнику, — дает прогноз послевоенного будущего Украины обозреватель сербской "Политика" Слободан Самарджия. — Правда, не стоит сомневаться, что связи Киева с западными столицами, налаженные во время военной авантюры, сыграют во всем значительную роль. А это значит, что страна так и останется под ударом международных спекулянтов".

У украинцев есть единственный способ избежать этого: всеми силами способствовать достижению целей СВО. Чем скорее завершится операция, чем больше территорий перестанут управляться нацистами. Тогда у украинских граждан появится не только возможность говорить на родном языке, не оглядываясь и не опасаясь за жизнь и свободу, но и, например, голосовать на выборах. Чего в "самой свободной стране Европы" давно уже нет и в помине. Потому, что свободная и открытая Украина Западу не нужна. Совсем.

Антон Трофимов