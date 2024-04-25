Канада предложила бронеавтомобили Roshel Senator в рамках проваленного немецкого контракта на поставку техники ВСУ

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Канада предложила Германии бронеавтомобили собственного производства для замены американских в рамках проваленного контракта на поставку техники для украинской армии. Об этом пишет немецкая пресса.

Немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft провалила контракт на поставку ВСУ 400 американских бронеавтомобилей BATT UMG. Поставки должны были начаться еще в январе этого года, но до сих пор ни одной машины Киев не получил. В FFG проблемы поясняют тем, что у них кончилась лицензия на поставку запчастей из США. В общем, пока бронетехники не будет.

На этом фоне канадский производитель бронетехники Roshel выступил с предложением за те же немецкие деньги поставить Украине не американские, а канадские бронеавтомобили. Тем более, что в ВСУ с ними прекрасно знакомы. По словам главы канадской компании, в случае заключения контракта Киев сразу же получит более ста бронеавтомобилей Senator класса MRAP. К тому же они гораздо дешевле и уже сертифицированы. Т. е. за те же деньги Киев получит гораздо больше единиц бронетехники.

Как вариант, канадцы предлагают открыть в Германии лицензионную сборку бронеавтомобилей, что еще больше сэкономит средства. В общем, со всех сторон прекрасное предложение, но придется кинуть американцев с их предложением BATT UMG, а на это немцы вряд ли решатся.

В Киеве никак не комментируют эту информацию, им подойдут любые бронеавтомобили, лишь бы бесплатно, побольше и побыстрее.