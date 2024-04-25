На "Омсктрансмаше" создали научно-производственную роту из срочников дефицитных профессий

В роте служат 20 человек

ОМСК, 24 апреля. /ТАСС/. Научно-производственная рота из солдатов-срочников, которые являются представителями дефицитных рабочих и инженерно-технических профессий, появилась на Омском заводе транспортного машиностроения ("Омсктрансмаш", входит в концерн "Уралвагонзавод"), производящем тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек". Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"Службу в научно-производственной роте проходят представители дефицитных рабочих и инженерно-технических профессий. Прежде всего, это основные производственные рабочие - токари, фрезеровщики и слесари механосборочных работ. Именно такие специалисты сейчас необходимы на нашем производстве. Заводские срочники трудятся в своих цехах. Для нас это большой плюс - работники призывного возраста остаются на заводе, не создавая кадрового дефицита на наиболее востребованных участках", - рассказала директор по персоналу предприятия Екатерина Нежник.

В роте служат 20 человек, в их числе 10 работников завода, которые во время весеннего призыва уволились с предприятия, но по факту продолжили работать. Они живут на территории воинской части в Кировском округе Омска. Утром их привозят на завод, где они отрабатывают смену, затем автобус увозит их обратно в часть.

"Омсктрансмаш" - одно из крупнейших предприятий Сибирского региона со 126-летней историей, собственной научной и производственной базой. На этом предприятии разработана огнеметная система на танковом шасси ТОС-1А "Солнцепек". Она использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью для уничтожения объемным взрывом живой силы противника, его боевой техники и фортификаций. В зоне СВО "Солнцепек" применяется с первых дней для выжигания укрытий, командных и опорных пунктов, схронов с боеприпасами и позиций артиллерии. В 2024 году Минобороны РФ впервые показало работу в СВО новейших огнеметных систем ТОС-2 "Тосочка".