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ТАСС

Шольц заявил, что НАТО поддерживает Украину, но не находится в состоянии войны с РФ

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: Andres Martinez Casares, Pool Photo via AP

Канцлер ФРГ отметил, что цель заключается в оказании поддержки, чтобы Киев мог защищаться

БЕРЛИН, 24 апреля. /ТАСС/. Страны НАТО поддерживают Украину, важно, что блок при этом не находится в состоянии войны с Россией. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком.

"Германия и Великобритания вместе находятся на стороне Украины. Цель ясна - оказывать поддержку, чтобы Украина могла защищаться. Важно еще, что мы - страны НАТО - не воюем с Россией", - добавил он.

Шольц приветствовал решение США разблокировать военную помощь для ВСУ. "Я хочу дать понять, что решение Соединенных Штатов не освобождает Европу от задачи дальнейшего расширения нашей поддержки Украины", - добавил Шольц.

По его словам, страны Европы "должны принимать необходимые решения пропорционально своей экономической мощи". "Мы продолжим тесно координировать действия по совместным проектам, по обучению украинских военнослужащих, а также по укреплению оборонно-промышленной базы Украины", - добавил глава германского кабмина.

Канцлера также спросили, изменит ли новая помощь американцев его позицию по ракетам Taurus. Шольц ранее неоднократно отвергал возможность их отправки на Украину. По его словам, для эффективного применения таких ракет требуется участие германских военнослужащих, а это именно та черта, которую он не хочет переступать. "Что касается упомянутой вами системы вооружений, мое мнение не поменяется", - сказал Шольц, напомнив, что ФРГ и без этого находится на втором месте по объемам помощи Украине. 

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Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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