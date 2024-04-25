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ТАСС

Шольц подтвердил, что решение ФРГ не отправлять Taurus Украине остается в силе

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Ракета Taurus
Ракета Taurus.
Источник изображения: Leonhard Simon/ Getty Images

По словам канцлера Германии, для эффективного применения таких ракет требуется участие германских военнослужащих, а это именно та черта, которую он не хочет переступать

БЕРЛИН, 24 апреля. /ТАСС/. Решение властей Германии не отправлять ракеты Taurus Украине не менялось. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком.

"Что касается упомянутой вами системы вооружений, мое мнение не поменяется", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Шольц ранее неоднократно отвергал возможность отправки Taurus на Украину. По его словам, для эффективного применения таких ракет требуется участие германских военнослужащих, а это именно та черта, которую он не хочет переступать. 

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Страны
Германия
Украина
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