Шольц подтвердил, что решение ФРГ не отправлять Taurus Украине остается в силе

По словам канцлера Германии, для эффективного применения таких ракет требуется участие германских военнослужащих, а это именно та черта, которую он не хочет переступать

БЕРЛИН, 24 апреля. /ТАСС/. Решение властей Германии не отправлять ракеты Taurus Украине не менялось. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком.

"Что касается упомянутой вами системы вооружений, мое мнение не поменяется", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Шольц ранее неоднократно отвергал возможность отправки Taurus на Украину. По его словам, для эффективного применения таких ракет требуется участие германских военнослужащих, а это именно та черта, которую он не хочет переступать.