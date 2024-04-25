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ТАСС

Минобороны Украины создало офис для управления западной военной помощью

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Минобороны Украины
Минобороны Украины.
Источник изображения: topwar.ru

По информации МО страны, задачами офиса поддержки являются обеспечение координации и планирования работы в рамках коалиций по направлениям, обеспечение взаимодействия между коалициями, анализ состояния коммуникаций со странами-партнерами

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Минобороны Украины создало отдельный офис для обеспечения устойчивого и системного управления военной помощью, предоставляемой странами-партнерами. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По его данным, задачами офиса поддержки являются обеспечение координации и планирования работы в рамках коалиций по направлениям, обеспечение взаимодействия между коалициями, анализ состояния коммуникаций со странами-партнерами. На практике офис должен "поддерживать деятельность рабочей группы во главе с министром обороны Украины и рабочих групп представителей Минобороны и ВСУ во главе с заместителями министра по направлениям деятельности каждой коалиции".

Формат коалиций по направлениям был создан в 2023 году для более эффективного оказания помощи странами-партнерами в рамках работы контактной группы по обороне Украины. Уже создано восемь коалиций, среди них, в частности, коалиция авиационных способностей и коалиция противовоздушной и противоракетной обороны. В каждой из них есть страны-лидеры, привлекающие другие государства.

Во вторник Конгресс США принял законопроект об оказании военной помощи Украине в размере $61 млрд. Теперь документ отправится на подпись американскому президенту Джо Байдену. Он уже пообещал одобрить помощь Украине 24 апреля, чтобы Вашингтон мог на этой неделе возобновить поставки оружия Киеву. Ранее другие страны НАТО объявляли о собственных пакетах помощи.

Американский законопроект также предусматривает усиление контроля за расходованием помощи. Так, администрация Соединенных Штатов рассматривает возможность дополнительной отправки военных советников в посольство США в украинской столице. По информации источников издания Politico, дополнительные военнослужащие будут помогать обеспечивать логистические процессы и осуществлять надзор за вооружениями, которые США отправляют Украине. Кроме того, они будут помогать Киеву с вопросами технического обслуживания вооружений. 

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