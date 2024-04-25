Россия сделала заявлении о С-500! Стало известно, когда эти системы поступят на вооружение (Haber7, Турция)

Сергей Шойгу заявил, что уже этом году на вооружение российской армии поступят первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500. Читатели Haber7 призывают Турцию закупить их, ведь на "западных негодяев" с их "загнивающим ВПК" надежды нет.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что системы противовоздушной обороны С-500 поступят на вооружение армии в текущем году.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с военными чиновниками в Москве рассказал о деятельности российской армии.

Касаясь украинского конфликта, глава минобороны России заявил, что российские войска продолжают продвижение на фронте и установили контроль над населенными пунктами Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в Донецкой области.

Относительно потерь ВСУ Шойгу отметил: "Всего с начала специальной военной операции потери вооруженных сил Украины составили почти полмиллиона военнослужащих. Киевский режим не смог достичь поставленных целей в контрнаступлении, подготовленном НАТО. Наши военнослужащие развеяли миф о превосходстве западного вооружения".

Шойгу сообщил, что с начала боевых действий уничтожено более 22 тысяч беспилотников и порядка шести тысяч реактивных снарядов, в том числе HIMARS и Vampire, а также 592 самолета, 270 вертолетов, 349 зенитных управляемых и тактических баллистических ракет, 329 управляемых ракет, 278 противорадиолокационных ракет, 37 воздушных шаров.

"Будем атаковать базы хранения западных вооружений"

Обратив внимание на тот факт, что американская администрация планирует предоставить Украине помощь в размере 61 миллиарда долларов, Шойгу добавил, что это делается для "недопущения краха вооруженных сил Украины" и "большая часть ассигнований уйдет на финансирование военной промышленности США".

Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса нарастили свои мощности и значительно повысили боевые возможности российской армии, констатировал министр.

"Соразмерно угрозам, создаваемым США и их союзниками, продолжим совершенствовать состав и структуру российских вооруженных сил, увеличивать выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники, – продолжил Сергей Шойгу. – Повысим интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западных вооружений. Вооруженные силы России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации".

Говоря о том, что российская армия продолжает оснащаться современными вооружениями, глава российского оборонного ведомства сообщил: "В текущем году в войска поступят первые образцы зенитной ракетной системы С-500, также будут поставлены зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, Бук-М3, Тор-М2У и радиолокационные станции нового поколения".

Это требует принятия необходимых мер

Вступление Швеции в НАТО в начале марта этого года повысило военно-политическую напряженность на западном и северо-западном стратегическом направлениях, заметил министр.

"Сегодня группировка войск усиления НАТО у наших границ насчитывает до 33 тысяч человек, около 300 танков и более 800 других бронированных машин. В Германии на базе объединенного командования вооруженных сил США в Европейской зоне развернут штаб “Группы содействия безопасности Украины”. Сейчас проходит серия военных учений НАТО. В них участвует до 90 тысяч человек. Альянс пытается усилить активность в Арктике", – обратил внимание Сергей Шойгу.

По его словам, подобные действия западных стран требуют принятия необходимых мер. Глава ведомства напомнил, что Западный военный округ был переформирован в Московский и Ленинградский военные округа.

Автор: Мехмет Кючуккахведжи (Mehmet Küçükkahveci)

Комментарии читателей Haber7:

Гость ЗАЗА 23

Турции нужно срочно купить эти системы и не рассчитывать на западных негодяев.

Родина

Мы будем вместе производить С-500, с Россией договорились при закупке С-400.

Чинаралты

Родина, люди десятки лет работали над технологией, а ты придешь на все готовенькое и скажешь: "Давайте вместе производить". Ох, как прекрасен этот мир.

Из Древней Малатьи

Насколько я понимаю по видео, С-500 будут противодействовать противнику с помощью сверхзвуковых ракет. Думаю, что систему противовоздушной обороны, оснащенную такими снарядами, никому не продадут.

Мерт

Из Древней Малатьи, вы хотели сказать "гиперзвуковые".

ибрагим

Если у американцев есть мозги, они возьмут штурмом Белый дом и убьют своих лидеров. В противном случае такими темпами полмира будет уничтожено, понять это нетрудно.

Кенаннннн

ибрагим, разве не в этом и заключается цель?.. Слишком много людей, хаос, проблемы с продовольствием и энергетикой... Население должно уменьшиться, но оно не уменьшается, значит нужно уменьшить... А заодно и деньги заработать...

Из Козана

Давайте закажем дюжину таких систем.

из сакарьи

У нас должны быть полностью отечественные системы противовоздушной обороны, это непременное условие для абсолютно независимой страны.

M.K.

Если Россия сбросит бомбы на американские города, третья мировая война будет предотвращена. Вот тогда западная гегемония рухнет, американцы опомнятся, а оружейные компании США обанкротятся.

Абдулла Айдын

США не окажут никакую помощь, если в ответ не получат в десять раз больше.

Гость

Европейский и американский ВПК начнет загнивать, Европа вскоре вступит в кризис и в конечном счете переживет экономический и психологический крах.

ЭРДО61

Государства, нарушающие покой в этом мире, известны: Америка, Великобритания, Россия, Китай, Франция. Как ни странно, именно они в то же время выступают в качестве главной пятерки в Организации Объединенных Наций.

Турок

ЭРДО61, покой нарушают страны G7.

Посылка

Экономический кризис приводит к мировой войне!!!