Forbes: бегство бригад ВСУ с передовой приобрело системный характер

В минувшие выходные 47-я механизированная бригада ВСУ отступила от линии фронта к востоку от поселка Очеретино, пишет Forbes. Ее место должна была занять 115-я бригада, но часть солдат просто сбежала. Эта проблема носит системный характер, отмечается в статье.

Дэвид Экс

47-я механизированная бригада — одна из лучших в составе ВСУ. Оснащенная бронетехникой американского производства и обученная по стандартам НАТО, она сражается на уровне лучших бригад альянса: стремительно, жестоко и нередко ночью.

Но это мастерство в бою стало для 2 000 солдат бригады одновременно счастьем и бедой: украинское командование хочет, чтобы 47-я механизированная всегда была на острие самых ожесточенных боев.

Так, еще в июне бригада возглавила южное контрнаступление ВСУ. А когда в октябре российские полки осадили Авдеевку, 47-я механизированная была переброшена на восток и усилила украинский гарнизон — задержав, но не предотвратив сдачу города.

47-я бригада воюет без перерыва уже почти год. Солдаты устали, а в батальонах заканчиваются лучшие боевые машины М-2 “Брэдли” и танки М-1 “Абрамс”. Бригаде нужен перерыв, и на этой неделе он почти получился.

Но этот запланированный отдых стал для российских полевых армий вокруг руин Авдеевки своего рода приглашением к действию — и возможностью поквитаться с ВСУ за масштабное поражение под Харьковом в конце 2022 года.

Когда в минувшие выходные 47-я механизированная бригада отступила от линии фронта к востоку от поселка Очеретино, русские атаковали и почти прорвались через украинские позиции на незащищенную полосу шириной 30 километров, отделяющую подконтрольный Киеву Покровск от линии фронта.

Место 47-й механизированной на линии фронта должна была занять 115-я механизированная бригада ВСУ. Но что-то пошло не так. По словам прославленного командира роты 47-й мехбригады Николая Мельника, потерявшего ногу в ходе летнего контрнаступления, “некоторые части просто свалили к черту”.

Российские разведчики и операторы беспилотников, наблюдая за позициями, которые некогда занимала закаленная в боях 47-я механизированная бригада, ожидали обнаружить в тех же окопах свежие части 115-й механизированной. Но не нашли... вообще никого.

Для 30-й мотострелковой бригады российской армии это был шанс прорваться по железнодорожным путям, ведущим на запад от Авдеевки, и захватить узкий выступ, который на карте выглядит как нож длиной восемь километров, вонзающийся острием в украинскую линию обороны прямо в Очеретине.

Российский прорыв мог бы разрушить всю украинскую линию обороны западнее Авдеевки и обратить десятки тысяч украинских военнослужащих (а, возможно, и сотни тысяч мирных жителей) в бегство из Донецкой области. Аналогичный прорыв ВСУ под Харьковом осенью 2022 года привел к разгрому российской армии.

Единственная причина, почему русские в минувшие выходные не продвинулись глубже в украинский тыл, заключается в том, что отступающая 47-я механизированная бригада развернулась и вернулась в бой. “47-я механизированная снова в строю”, — написал Мельник.

В течение следующих нескольких дней русские немного расширили свой выступ, но дальше на запад не продвинулись. Катастрофа для Украины миновала. На время.

Но битва еще не утихла. Если русские смогут перебросить на выступ подкрепление, они, быть может, еще смогут расширить наступление. Стоит отметить, что 90-я гвардейская танковая дивизия российской армии находится неподалеку и в настоящее время в боях не участвует.

Если дивизия выдвинется на запад и усилит выступ, это как минимум осложнит потенциальную контратаку ВСУ. В худшем для Киева сценарии танковая дивизия выбьет изможденную 47-ю механизированную бригаду еще дальше на запад.

Хорошая новость для украинской армии заключается в том, что вскорости она получит массу боеприпасов (а также большую партию новых М-2 специально для 47-й механизированной бригады): Конгресс наконец-то одобрил новый пакет военной помощи после полугодичной задержки, которую учинили пророссийски настроенные республиканцы.

“Российские войска, по-видимому, стремятся осуществить масштабный прорыв украинских позиций к северо-западу от Авдеевки, — отмечает Институт изучения войны в Вашингтоне, округ Колумбия, — но их возможности наверняка притупятся прибытием американской и другой западной помощи”.

Плохая же новость кроется в том, что все оплошности 115-й механизированной бригады, похоже, носят системный характер. Уже второе подразделение ВСУ терпит крах на восточном фронте всего за считанные недели.

Первой фиаско потерпела 67-я механизированная бригада, которая защищала самый уязвимый район самого уязвимого города Украины — Часова Яра в 30 километрах к северу от Авдеевки. Точнее, защищала, пока внутри командного состава бригады не начались распри. А поскольку многие из них были выходцами из праворадикальной политической группировки, Минобороны в Киеве решило бригаду расформировать.

Всего в составе сухопутных войск ВСУ имеется около 100 боевых бригад, и многие из них истощены месяцами или даже годами непрерывных боев — например, та же 47-я механизированная.

Лишиться двух бригад одновременно Киев себе позволить не может — как и понапрасну надрывать свои лучшие силы. На подходе свежее оружие на миллиарды долларов, но оно окажется бесполезно, если у Киева не будет под рукой хорошо организованных, отдохнувших и готовых к бою частей, и пользоваться им окажется некому.