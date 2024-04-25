Большая партия бронеавтомобилей «Козак-2М1» и «Козак-5» украинского производства поступила на вооружение ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

Большая партия бронеавтомобилей украинского производства поступила на вооружение ВСУ, технику передали на вооружение 225-го отдельного штурмового батальона. Об этом сообщает Минобороны Украины.

Передача бронеавтомобилей «Козак» в количестве 40 единиц прошла в тыловых районах Украины в торжественных условиях. Киевские власти устроили «показуху», загнав на церемонию передачи целого министра обороны Украины Умерова, а также главу Генштаба ВСУ Бергилевича. Судя по фото, технику передавали в каком-то ангаре, чтобы не было видно с воздуха.

Согласно сообщению МО Украины, 225-й батальон получил 15 бронеавтомобилей в версии «Козак-2М1» и 25 многоцелевых бронемашин «Козак-5». Вся техника была произведена украинским НПО «Практика», но на каком заводе не сообщается. Зато подчеркивается, что все бронеавтомобили соответствуют стандартам НАТО.

Источник изображения: topwar.ru

Обеспечиваем наших военных современным и надежным оборудованием. Мотивированное войско — это хорошо оснащенное войско. Наш главный приоритет — сохранение жизни и здоровья военных. Больше бронемашин — больше сохраненных жизней

— заявил на церемонии Рустем Умеров.

Бронированный автомобиль «Козак-2М1» — модификация бронеавтомобиля «Козак-2М» для украинских десантно-штурмовых войск. Заявляется, что бронеавтомобиль соответствует стандартам НАТО по защите от стрелкового оружия и противоминной защите. Бронеавтомобиль «Козак-5» создан на шасси американского внедорожника Ford F-550 с автоматической коробкой передач Ford TorqShift, усиленными передней осью, подвеской и тормозной системой. Кроме того, установлены большие колеса. Позиционируется как автомобиль для полиции и спецназа.