ВВС Чада получили турецкий БЛА Aksungur

ЦАМТО, 24 апреля. Командование ВВС Чада получило, как минимум, один БЛА Aksungur производства турецкой компании Turkish Aerospace (TUSAS).

Как сообщает Jane's Defence Weekly, 21 апреля командование опубликовало видеорепортаж, в ходе которого демонстрировался БЛА Aksungur с маркировкой ВВС Чада и серийным номером 23013, взлетающий с авиабазы "Аджи Коссей" в международном аэропорту Нджамены. Аппарат был вооружен восемью разработанными Roketsan малоразмерными управляемыми боеприпасами с лазерным наведением MAM-L класса "воздух-земля" (БЛА может нести до 12 боеприпасов данного типа).

В видеосюжете также были показаны специалисты ВВС Чада, проходящие обучение на предприятии TUSAS в Турции. Как предполагается, Aksungur будет применяться в операциях противодействия терроризму и организованной преступности.

ВВС Чада стали вторым идентифицированным зарубежным покупателем БЛА Aksungur после пограничной службы Кыргызстана, которая продемонстрировала его вместе с более тяжелым "Акынджи" в октябре 2023 года.

В настоящее время ВВС Чада также эксплуатируют, как минимум, два БЛА "Анка" и три турбовинтовых легких штурмовика "Хуркус-C" турецкой компании TUSAS, которые были продемонстрированы в июле 2023 года в ходе посещения авиабазы "Аджи Коссей" президентом страны генералом Махамату Идриссом Деби Итно.

Как сообщал ЦАМТО, Aksungur был разработан компанией Turkish Aerospace с использованием наработок, полученных в рамках проекта БЛА "Анка", который состоит на вооружении ВС Турции. Поставки первых БЛА ВМС Турции начались в октябре 2021 года. Aksungur может применяться для сбора информации, наблюдения, разведки, морского патрулирования и нанесения ударов в любое время суток и сложных погодных условиях.

Аппарат с высокорасположенным крылом выполнен по двухбалочной схеме, оснащен убирающимся трехопорным шасси, двумя разработанными Tusas Engine Industries (TEI) дизельными двигателями PD170 мощностью по 170 л.с., приводящими в действие два тянущих трехлопастных винта. Максимальная взлетная масса аппарата – 3300 кг, размах крыла – 24,2 м, длина – 12,5 м, масса полезной нагрузки – более 750 кг. Максимальная высота полета составляет 12 тыс. м, максимальная скорость – 180 км/ч. БЛА может нести ЭО/ИК станции, РЛС с синтезированной апертурой, различное вооружение. TUSAS заявляет, что максимальная продолжительность полета БЛА составит 50 часов. Предположительно, пока этот показатель не достигнут (в январе этого года компания объявила, что аппарат совершил полет продолжительностью 41 час).