Польский генерал считает, что ВСУ не хватает около 150-200 тыс. солдат

Вальдемар Скшипчак назвал "делом нескольких часов" доставку на линию боевого соприкосновения вооружений, выделенных США Украине в рамках очередного пакета помощи

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку личного состава в вооруженном противостоянии с РФ. Такое мнение выразил в эфире радиостанции RMF24 бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

"Ключевая проблема для Украины - кем воевать, а не чем. [ВСУ] не хватает от 150 до 200 тыс. солдат на фронте", - отметил отставной польский военный. Скшипчак также назвал "делом нескольких часов" доставку на линию боевого соприкосновения выделенных США Киеву в рамках очередного пакета помощи вооружений.

Ранее командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль заявил, что украинские силы в зоне боевых действий уступают в численности российским примерно в 7-10 раз. В начале апреля Верховная рада приняла закон, ужесточающий порядок проведения мобилизации. За последние месяцы он уже вызвал несколько скандалов и возмущение в социальных сетях, поскольку позволит дополнительно мобилизовать, по оценкам украинских СМИ, несколько сотен тысяч украинцев.