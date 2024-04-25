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ТАСС

Польский генерал считает, что ВСУ не хватает около 150-200 тыс. солдат

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Вальдемар Скшипчак
Вальдемар Скшипчак.
Источник изображения: discover24.ru

Вальдемар Скшипчак назвал "делом нескольких часов" доставку на линию боевого соприкосновения вооружений, выделенных США Украине в рамках очередного пакета помощи

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку личного состава в вооруженном противостоянии с РФ. Такое мнение выразил в эфире радиостанции RMF24 бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

"Ключевая проблема для Украины - кем воевать, а не чем. [ВСУ] не хватает от 150 до 200 тыс. солдат на фронте", - отметил отставной польский военный. Скшипчак также назвал "делом нескольких часов" доставку на линию боевого соприкосновения выделенных США Киеву в рамках очередного пакета помощи вооружений.

Ранее командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль заявил, что украинские силы в зоне боевых действий уступают в численности российским примерно в 7-10 раз. В начале апреля Верховная рада приняла закон, ужесточающий порядок проведения мобилизации. За последние месяцы он уже вызвал несколько скандалов и возмущение в социальных сетях, поскольку позволит дополнительно мобилизовать, по оценкам украинских СМИ, несколько сотен тысяч украинцев. 

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Страны
Польша
Россия
США
Украина
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