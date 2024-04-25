Новые заявления Шойгу на заседании Коллегии Министерства обороны России

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 23 апреля 2024 года в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу прошло заседание Коллегии Министерства обороны Российской Федерации.

(с) Министерство обороны Российской Федерации

Открывая заседание, глава военного ведомства проинформировал участников мероприятия о ходе специальной военной операции.

"Группировки наших войск владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей. В результате активных боевых действий российскими военнослужащими освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Идет расширение зоны контроля на Бердычах и Георгиевке", - сообщил Сергей Шойгу.

Министр обороны добавил, что высокий боевой потенциал российских подразделений позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника, не давать ему удерживать линию обороны.

"Вашингтон для недопущения краха вооруженных сил Украины намерен выделить почти 61 миллиард долларов киевскому режиму. Большая часть ассигнований уйдет на финансирование ВПК Соединенных Штатов. Американские власти цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы", - отметил глава российского военного ведомства.

Всего с начала специальной военной операции, по информации Министра обороны РФ, потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих.

"Киевский режим не смог достичь поставленных целей в контрнаступлении, подготовленном натовскими инструкторами. Наши военнослужащие развеяли миф о превосходстве западного вооружения", - заявил Сергей Шойгу.

Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили свои мощности. Значительно повысили боевые возможности Вооруженных Сил РФ. Об этом свидетельствует обстановка в зоне специальной военной операции.

"Соразмерно угрозам, создаваемым Соединенными Штатами и их союзниками, продолжим совершенствовать состав и структуру Вооруженных Сил, увеличивать выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники. Повысим интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия. Вооруженные Силы России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации", - заявил Министр обороны.

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Далее глава военного ведомства рассказал об участии Вооруженных Сил в ликвидации последствий наводнений.

С марта личный состав Вооруженных Сил принимает участие в обеспечении противопаводковых мероприятий на реках в Башкирии и Бурятии, Забайкальском и Хабаровском краях, Ульяновской и Челябинской областях, обеспечивает беспрепятственный проход льдов на отдельных участках рек.

Продолжается работа по стабилизации паводковой обстановки в Оренбургской, Тюменской областях и ликвидации последствий разлива рек Урал и Ишим.

Работа в этом направлении продолжается.

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Переходя к тематической повестке заседания, Сергей Шойгу предложил обсудить состояние и перспективы развития войск противовоздушной и противоракетной обороны.

"Всего с начала боевых действий уничтожено более 22 тыс. беспилотников и порядка 6 тыс. реактивных снарядов, в том числе "Хаймарс" - 3549, и "Вампир" - 361, а также около 2 тыс. других воздушных целей, среди них 592 самолета, 270 вертолетов, 349 зенитных управляемых и тактических баллистических ракет, 329 управляемых ракет, 278 противорадиолокационных ракет и 37 воздушных шаров", - заявил Министр обороны РФ.

Значительный вклад в повышение эффективности системы противовоздушной обороны объектов вносят региональные власти Москвы, Московской, Ленинградской, Белгородской областей и Краснодарского края. При их поддержке формируются подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, оснащаются позиции для зенитных ракетных и радиотехнических войск.

"Одним из приоритетных направлений развития Воздушно-космических сил является оснащение войск противовоздушной и противоракетной обороны перспективным вооружением. На сегодняшний день доля современных образцов составляет 82%, в ближайшие два года этот показатель нужно увеличить до 85%", - отметил глава военного ведомства.

В текущем году в войска поступят:

- первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях - зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны;

- зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2У";

- радиолокационные станции нового поколения.

"Хорошо зарекомендовали себя зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь". В этом году нарастим их поставки почти в два раза", - добавил генерал армии Сергей Шойгу.

Мероприятия по совершенствованию войск ПВО и ПРО позволят обеспечить качественное прикрытие наиболее важных объектов системы управления, стратегических ядерных сил и группировок войск.

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Далее участники заседания Коллегии рассмотрели работу по формированию Ленинградского и Московского военных округов.

"Вступление в начале марта Швеции в Североатлантический альянс повысило военно-политическую напряженность на Западном и Северо-Западном стратегическом направлениях. Сегодня группировка войск усиления НАТО у наших границ насчитывает до 33 тыс. человек, около 300 танков и более 800 других боевых бронированных машин", - сообщил Министр обороны Российской Федерации.

В Германии на базе объединенного командования вооруженных сил Соединенных Штатов Америки в Европейской зоне развернут штаб "Группы содействия безопасности Украины".

Прямо сейчас проходит серия учений объединенных вооруженных сил НАТО. В них участвует до 90 тыс. человек с целью отработки отражения якобы готовящейся российской агрессии.

Альянс пытается усилить активность в Арктике.

"Подобные действия западных стран вынуждают нас применять меры адекватного реагирования", - заявил Сергей Шойгу.

Он напомнил, что в 2022 году Верховный Главнокомандующий принял решение переформировать Западный военный округ в Ленинградский и Московский военные округа. С 1 марта они получили все соответствующие указания, приступили к выполнению задач.

При создании Ленинградского военного округа выполнено более 250 мероприятий. В том числе сформирован 44-й армейский корпус. Три мотострелковые бригады будут реорганизованы в мотострелковые дивизии.

Оргштатные мероприятия в текущем году синхронизированы с поставками более 7 тыс. единиц вооружения и военной техники.

В Московском военном округе проведено более 400 организационных мероприятий. В течение года будут завершены еще 10. Войска получат более 2,4 тыс. единиц современных образцов вооружения и техники.

В армейских подразделениях совершенствуется уровень подготовки личного состава и органов военного управления. В практику внедряется опыт, приобретенный в ходе специальной военной операции.

Особое внимание уделяется обучению военнослужащих эффективно применять беспилотные летательные аппараты. Занятия проводят инструкторы - участники боевых действий.

"Продолжим наращивать потенциал округов в соответствии с Планом деятельности Министерства обороны", - заключил глава военного ведомства.