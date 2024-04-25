Эквадор ведет переговоры с Италией по закупке фрегатов класса "Маэстраль"

ЦАМТО, 24 апреля. Власти Италии запросили у Эквадора около 120 млн. евро за продажу двух фрегатов класса "Маэстраль" из состава итальянского флота, сообщает Infodefensa.com.

По информации издания, командование ВМС Эквадора срочно нуждается в закупке кораблей для замены двух состоящих на вооружении фрегатов класса "Леандер", "Президенте Элой Альфаро" и "Моран Вальверде", которые были приобретены из состава ВМС Чили в 2008 году и сейчас практически не применяются из-за высоких затрат на логистику. При этом стоимость приобретения новых фрегатов оценивается в 800 млн. долл.

Запрошенная у властей Италии стоимость предполагает продажу фрегатов (F571) "Грекале" и (F572) "Либеччо", состоящих на вооружении ВМС Италии с 1983 года. Данная сумма также включает оказание технической помощи, поставку запасных частей и оборудования для технического обслуживания, обучение экипажей.

Длина фрегата класса "Маэстраль" составляет 122,7 м, ширина – 12,9 м, водоизмещение – 3040 т. Корабль оснащен ГЭУ типа CODOG с двумя ГТД LM-2500, может развивать скорость 33 узла, дальность хода на скорости 15 узлов – 6000 морских миль. В состав вооружения входят 127-мм АУ Otobreda, ЗРК Aspide, ПКР TESEO Mk.2, два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата с торпедами Mk-32.