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ТАСС

Патрушев: обвинявшие РФ в агрессии против Украины сейчас признают свою неправоту

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: Виталий Невар/ ТАСС

Страны, в том числе прозападного толка, понимают, что Россия была вынуждена защищаться

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Страны, в том числе прозападного толка, которые ранее заявляли, что Россия якобы совершила агрессию против Украины, сейчас благодаря обнародуемым Москвой фактам изменили свое мнение и теперь признают, что Россия была вынуждена защищаться, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он посетил экспозицию, обличающую украинский нацизм, в рамках выставки на проходящей в Санкт-Петербурге XII международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. По словам Патрушева, эта экспозиция очень полезна и за рубежом доказательства России, "конечно, слышат".

"И очень многие, которые ранее считали, что агрессию [на Украине] совершила Россия, сейчас уже изменили свою точку зрения. Мы их убедили. И они говорят: "Нет, Россия защищалась и вынуждена была защищаться, Россия не нападала", - сказал Патрушев журналистам по итогам осмотра экспозиции.

"И для нас это очень важно. Эти дискуссии, рассказы помогают нам, чтобы они объективную позицию стали занимать", - подчеркнул он.

По словам Патрушева, эти страны "прекрасно понимают, кто финансирует" киевский режим. "И даже те страны, которые занимают прозападную позицию, они тоже понимают, только говорят: "Вы нас, пожалуйста, не называйте". <...> Боятся, что если на них санкции будут наложены, то им будет тяжело. Поэтому они говорят: "Вы нас не называйте", - добавил он. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Патрушев Николай
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