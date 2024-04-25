Патрушев: обвинявшие РФ в агрессии против Украины сейчас признают свою неправоту

Страны, в том числе прозападного толка, понимают, что Россия была вынуждена защищаться

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Страны, в том числе прозападного толка, которые ранее заявляли, что Россия якобы совершила агрессию против Украины, сейчас благодаря обнародуемым Москвой фактам изменили свое мнение и теперь признают, что Россия была вынуждена защищаться, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он посетил экспозицию, обличающую украинский нацизм, в рамках выставки на проходящей в Санкт-Петербурге XII международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. По словам Патрушева, эта экспозиция очень полезна и за рубежом доказательства России, "конечно, слышат".

"И очень многие, которые ранее считали, что агрессию [на Украине] совершила Россия, сейчас уже изменили свою точку зрения. Мы их убедили. И они говорят: "Нет, Россия защищалась и вынуждена была защищаться, Россия не нападала", - сказал Патрушев журналистам по итогам осмотра экспозиции.

"И для нас это очень важно. Эти дискуссии, рассказы помогают нам, чтобы они объективную позицию стали занимать", - подчеркнул он.

По словам Патрушева, эти страны "прекрасно понимают, кто финансирует" киевский режим. "И даже те страны, которые занимают прозападную позицию, они тоже понимают, только говорят: "Вы нас, пожалуйста, не называйте". <...> Боятся, что если на них санкции будут наложены, то им будет тяжело. Поэтому они говорят: "Вы нас не называйте", - добавил он.