Замглавы генштаба Тумар: у Белоруссии есть разработки по лазерному оружию

ЦАМТО, 24 апреля. У Белоруссии есть разработки по лазерному оружию. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 24 апреля заместитель начальника белорусского генерального штаба ВС по научной работе Виктор Тумар.

"Мы ориентируемся на то, чтобы у нас было только свое, белорусское. Сейчас мы являемся одними из лидеров в радиоэлектронной борьбе, в разработке радиолокационных систем обнаружения различных объектов. Также у нас имеются разработки по лазерному оружию. Мы идем непосредственно к оружию, основанному на новых физических принципах", – заявил он в ходе выставки основных достижений научно-исследовательского института ВС Белоруссии.

"Акцент, конечно же, на рассмотрении вопросов военной безопасности стратегического уровня. Здесь представлены отдельные результаты, которые мы сейчас можем продемонстрировать. Показано наше взаимодействие с Национальной академией наук Беларуси, также с государственным военно-промышленным комитетом, с министерством промышленности", – приводит слова В.Тумара Минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале.