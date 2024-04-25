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РИА Новости

Генпрокурор призвал готовить специалистов ОПК и дать им отсрочку от призыва

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Частичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

Краснов: нужно готовить специалистов ОПК с целевым распределением и отсрочкой

МОСКВА, 24 апреля/ Радио Sputnik. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации, предложил предусмотреть отсрочку от призыва в армию для выпускников-специалистов, которые будут работать по распределению на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

"В условиях проведения специальной военной операции значительные усилия были направлены на укрепление законности в сфере оборонно-промышленного комплекса… Чтобы ликвидировать "кадровый голод", необходимо научить молодежь востребованным специальностям. Предлагаем проработать вопрос о дополнительном финансировании для подготовки специалистов с целевым распределением выпускников на оборонные предприятия с отсрочкой от призыва на военную службу", – цитирует Краснова РИА Новости.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в РФ началось рассмотрение заявлений айтишников об отсрочке от призыва.

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Страны
Россия
Компании
ОПК АО
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