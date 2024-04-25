Глава ЕК заявила, что победа России на Украине изменит ход истории в Европе

Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина "несет тяжелую ношу" ради ЕС, и потому страны сообщества должны "предоставить Украине все средства для самозащиты"

БРЮССЕЛЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Победа России на Украине изменит ход истории в Европе, после чего Евросоюз уже "никогда не будет прежним", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге. Она вновь призвала страны ЕС сплотиться ради поставок оружия на Украину и назвала Россию "экзистенциальной угрозой" для Европы.

"Победа [президента России Владимира] Путина не только изменит карту мира <...>, она изменит ход истории Евросоюза. Наш союз больше никогда не сможет быть прежним", - заявила фон дер Ляйен, выступление которой транслировала пресс-служба Европарламента.

По оценке главы Еврокомиссии, Украина "несет тяжелую ношу" ради ЕС, и потому страны сообщества должны "предоставить Украине все средства для самозащиты". "Украина должна победить", - добавила она.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Украине и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.