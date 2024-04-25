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ТАСС

Песков назвал ситуацию на поле боя в СВО красноречивой и однозначной

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Новые партии оружия США не изменят динамику в пользу Киева, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Очередные поставки американских вооружений не изменят ситуацию на поле боя в СВО в пользу Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя одобрение Сенатом США пакета помощи Украине.

"Ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная. Но мы по-прежнему не устаем повторять, что все вот эти новые и новые партии оружия, которое уже наверняка готово <…>, они не изменят динамику на фронте", - подчеркнул представитель Кремля.

Он обратил внимание, что еще год назад оппоненты "рассказывали о том, что они ждут, когда Россия потерпит поражение на поле боя". "С каждым миллиардом долларов, который США отправляли на заказы в свой ВПК с тем, чтобы потом оружие отправить украинцам, все считали дни до полного поражения России. Потом все стали причитать о скором неизбежном крахе украинского режима. Потом, после того, как очередные деньги Америка выделила для своего ВПК, чтобы потом оружие направить на Украину, все стали говорить о том, что удастся избежать краха киевского режима", - отметил Песков. То есть, подытожил он, "акценты очень сильно мутировали, они изменились". 

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Россия
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Украина
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