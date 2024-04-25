WP: США передадут Киеву ракеты ATACMS, которые могут повлиять на ход конфликта

По информации издания, тактические баллистические ракеты "в ближайшее время ухудшить логистику России на фронте"

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Газета The Washington Post (WP) выступила с утверждением, что тактические баллистические ракеты ATACMS и дополнительные средства противовоздушной обороны из нового пакета помощи для Киева в размере $61 млрд могут изменить ситуацию для вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.

По данным газеты, чиновник американской администрации высокого ранга считает, что ATACMS могут "в ближайшее время ухудшить логистику России на фронте", из-за чего в долгосрочной перспективе ей придется пересмотреть свою стратегию. Издание пишет, что ВСУ могут попытаться применить ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь территории России, по Крыму, Донбассу и прибрежным регионам.

Новые партии вооружений попадут в распоряжение украинской армии в ближайшее время, так как Пентагон уже разместил боеприпасы в южных регионах Польши, указывает газета. При этом власти США призывают руководство Украины применить новые поставки вооружений для консолидации сил и удержания фронта в 2024 году, а не для организации очередного "безуспешного" контрнаступления, пишет издание. Соединенные Штаты хотят, чтобы ВСУ "нарастили мощь в этом году, чтобы в следующем забрать больше территорий", добавил источник WP.

США также передадут Киеву средства ПВО. По оценке обозревателя газеты Дэвида Игнейшеса, это позволит "уменьшить вероятность катастрофы" ВСУ на поле боя.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Украине и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.

23 апреля Сенат Конгресса одобрил пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая. 20 апреля законопроекты были одобрены в Палате представителей Конгресса США. Общий объем пакета составил $95 млрд. Он включает, в частности, $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. После одобрения Сенатом пакет отправится на подпись к президенту США Джо Байдену. Американский лидер уже обещал подписать его 24 апреля, чтобы Вашингтон мог на этой неделе возобновить поставки оружия Киеву.