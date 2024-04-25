Военный эксперт раскрыл назначение аэростатов ВСУ

Военный эксперт Прохватилов: ВСУ используют аэростаты для геолокации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют аэростаты и воздушных змеев на харьковском направлении для получения полной геолокации, рассказал в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

«Аэростаты могут давать полную геолокацию, показывать, что, где и как происходит, — сказал Прохватилов. — Американцы их не используют, потому что у них и так хорошая космическая разведка. А вот Китай, например, использует — у них нет настолько мощной спутниковой группировки. Украина тоже начала использовать аэростаты — ВСУ опасаются наступления на харьковском направлении».

Военный эксперт также отметил, что коммерческие аэростаты делают и в России. Их, по его словам, легко приспособить под военные нужды.

«Они стоят недорого. Нужно просто приделать к ним фото- и видеоаппаратуру, передатчик. Под военное назначение можно переделать любой аэростат, это несложно. Им можно управлять, он очень удобен», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что ВСУ на харьковском направлении используют аэростаты и воздушные змеи для подъема ретрансляторов. Ретрансляторы используют не только для связи, но и для работы с беспилотными летательными аппаратами.