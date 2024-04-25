Россия захватила самый боеспособный танк Украины: новые кадры и дальнейшая судьба 2A6 (Military Watch Magazine, США)

MWM: Россия получит ценные разведданные с захваченного танка Leopard 2A6

Захватив ценный немецкий Leopard 2A6, Россия сможет получить важные разведданные об этой машине, пишет MWM. Однако Москва использует трофейную технику не только для изучения. Эта машина сыграет заметную роль в предстоящем параде Победы, утверждается в статье.

После опубликованного 21 апреля видеоподтверждения, что российские сухопутные подразделения в ходе столкновений с украинскими силами захватили танк “Леопард” (Leopard) 2A6, появились новые кадры и сведения о дальнейшей судьбе машины. Модификация 2A6 на сегодняшний день — самый боеспособный из вариантов “Леопарда 2”, предоставленных Украине, и среди европейских танков по своим возможностям уступает лишь небольшому количеству 2A7, поступивших на вооружение с 2014 года. Таким образом, машина считается гораздо более ценной, чем более старые “Леопарды” 2A4, захваченные ранее.

Версия 2А6 многими считается самой боеспособной во всем украинском арсенале: соперничать с ней может лишь полдюжины отечественных танков Т-84. При этом 2А6 превосходит как американские танки M1A1 “Абрамс” (Abrams), которые поставлялись с сильно ослабленной броней и средствами управления огнем, так и британские “Челленджер 2 ” (Challenger), которые используют устаревшие средства управления огнем и старые тепловизионные прицелы.

На новых кадрах от Министерства обороны России запечатлен “Леопард” 2A6, захваченный под Авдеевкой. “Российские военнослужащие доставили в ремонтное подразделение группировки войск “Центр” захваченный на Авдеевском направлении немецкий танк “Леопард”, — подтвердили в министерстве. — Специалистами-ремонтниками в течение короткого времени будут заменены гусеничные ленты и некоторые элементы электропроводки танка, после чего будет принято решение на его дальнейшую транспортировку”.

В Минобороны подчеркнули, что эвакуация ценной машины проводилась в два этапа: первый — разведка окружающей территории на предмет потенциальных угроз личному составу и технике, второй — непосредственно эвакуация. Авдеевка стала горячей точкой фронта с конца 2023 года. В феврале появились кадры, как украинские войска беспорядочно отступают из стратегически важного города, после чего видеоматериалы подтвердили первое развертывание недавно поставленных танков M1 “Абрамс”, которые вскоре понесли тяжелые потери в бою.

Ранее российские государственные СМИ публиковали кадры, подтверждающие, что поставленная на Украину западная военная техника подробно изучается, попав в Россию в виде трофеев. Особенно в большом количестве поступили американские боевые машины пехоты “Брэдли” (Bradley) — нередко с современными средствами управления огнем и неповрежденной системой защиты. Незадолго до поставки на Украину машины прошли модернизацию в США.

Ценность разведданных, полученных в ходе изучения “Леопард” 2A4 считается ограниченной, поскольку этот класс давно считается устаревшим несмотря на широкое использование в бронетанковых войсках таких членов НАТО, как Испания, Турция и Польша, однако же сведения, полученные с 2A6 по-прежнему востребованы. Российские войска уже накопили значительную базу данных об этом классе танков благодаря опыту боевых действий, причем именно модификация 2A6 стала одной из первых западных машин, чье уничтожение попало на видео в ходе масштабного наступления ВСУ на российские позиции с июня 2023 года.

Подробности о захвате “Леопарда” 2A6 пополнили ширящуюся базу видеоматериалов о том, как трофейные западные танки прибывают в российскую столицу. Ожидается, что эти машины сыграют заметную роль в предстоящем параде Победы 9 мая, посвященном 79-летию со дня разгрома нацистской Германии советскими войсками. Среди российских трофеев до сих пор были замечены американские БМП “Брэдли” и немецкие “Мардер” (Marder), американские бронетранспортеры M113, а также бронемашины украинского производства.

Однако присутствие “Леопарда 2” будет иметь особое символическое значение — не только из-за его узнаваемости как одного из основных танков НАТО, но и из-за исторического наследия и параллелей с нацистской эпохой. Российские источники постоянно уподобляют роль “Леопардов” в наступлениях ВСУ операциям немецких войск и их союзников в 1940-х с использованием их прямых предшественников — “Пантер” и “Тигров”. Местные источники предполагают, что после изучения западные трофеи будут выставлены в Бронетанковом музее в Кубинке.