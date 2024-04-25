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Военное обозрение

Концерн «Калашников» показал военным перспективные разведывательные БПЛА для применения в зоне СВО

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Источник изображения: topwar.ru

Российский концерн «Калашников» показал военным новые и перспективные беспилотники собственной разработки. Демонстрация проводилась в рамках тематического показа на одной из площадок Минобороны. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Согласно сообщению, военным были представлены как уже применяемые в зоне СВО беспилотные системы, так и только планируемые к поставке, среди которых разведывательные СКАТ 3М, «Каракурт» и «Квазимачта».

Особое внимание военных привлек мини-разведывательный беспилотник «Каракурт», способный проводить воздушную разведку и передавать информацию в режиме реального времени. Как заявили в концерне, данный дрон переносится в специальном контейнере, который также является пусковым. Беспилотник можно запустить даже в условиях ограниченного пространства. Другие характеристики не раскрываются. О сроках поставки дрона в войска не сообщается.

Источник изображения: topwar.ru

Беспилотная система наблюдения «Квазимачта» была показана еще в прошлом году на форуме «Армия-2023», прошла госиспытания и уже применяется в зоне СВО. По крайней мере, об этом в концерне заявляли в августе прошлого года. По сути, «Квазимачта» представляет собой разведывательный квадрокоптер, соединенный с землей специальным кабелем, по которому подается питание, а также принимаются данные. Система не имеет радиоканала, на нее не действуют системы радиоэлектронной борьбы, также ей не нужно опускаться на поверхность для подзарядки. При этом оператор может находиться от платформы на дальности до полукилометра.

Источник изображения: topwar.ru

БПЛА СКАТ 350 М предназначен для круглосуточной воздушной разведки в оптическом и ИК диапазонах. Аппарат прекрасно проявил себя в условиях боевого применения в зоне СВО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Проекты
22800 МРК
БПЛА
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