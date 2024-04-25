ВВС Индонезии получат БЛА класса MALE турецкого и китайского производства

ЦАМТО, 24 апреля. ВВС Индонезии в ближайшее время получат новые БЛА класса MALE (Medium Altitude Long Endurance) турецкого и китайского производства.

Как сообщает ANTARA news, начальник штаба (командующий) ВВС Индонезии маршал авиации Мохаммад Тони Харджоно 22 апреля во время празднования 78-й годовщины индонезийского воздушного флота на авиабазе в Бантуле (особый регион Джокьякарты) заявил, что вскоре на вооружение будут приняты БЛА класса MALE CH-4 китайского производства, а также турецкие "Анка" (Anka) и "Байрактар" (Bayraktar).

Комментарий ЦАМТО:

Относительно CH-4B китайской корпорации CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation) известно, что в настоящее время на вооружении ВВС Индонезии состоят шесть БЛА данного типа, контракт на поставку которых был подписан в 2019 году. Первые два БЛА были продемонстрированы в октябре 2019 года во время парада, посвященного 74-й годовщине Вооруженных сил Индонезии. Поэтому на данный момент не вполне понятно, предполагается ли поставка CH-4B по новому заказу или имеется в виду принятие на вооружение аппаратов, уже находящихся в Индонезии.

Напомним, что одновременно Индонезия реализует национальный проект разработки ударного БЛА класса MALE, который включает несколько конструктивных особенностей CH-4. Аппарат известен под обозначением "Эланг Хитам" (Elang Hitam / Черный орел). Разработка ведется компанией PT Dirgantara Indonesia (PTDI) совместно с командованием ВВС Индонезии, государственной компанией PT Len, Национальным институтом аэронавтики и космоса (LAPAN) и рядом других национальных производителей.

Что касается турецких аппаратов, то Министерство финансов Индонезии одобрило запрос Вооруженных сил страны на закупку ударных БЛА за счет иностранных кредитов в феврале 2023 года.

Закупка БЛА входит в перечень из 16 программ, для осуществления которых Министерство финансов предоставило разрешение на получение иностранных кредитов при условии, что официальные контракты будут подписаны Министерством обороны до 31 декабря 2023 года. Разрешения на закупку БЛА были предоставлены отдельно каждому из трех видов вооруженных сил и включали статью о боеприпасах для них.

Для Военно-воздушных сил Индонезии Министерство финансов одобрило кредит в размере до 200 млн. долл. на закупку БЛА и лимит в размере 38,115 млн. долл. на поставку боеприпасов.

Тип приобретаемых БЛА не раскрывался, однако, что касается боеприпасов, в документах конкретно было указано, что ВВС должны закупить легкие управляемые боеприпасы MAM-L. Это позволяет предположить приобретение беспилотников турецкого производства.

Для ВМС Индонезии был одобрен кредит в размере до 100 млн. долл., а также выделено до 10,89 млн. долл. на приобретение боеприпасов для БЛА. Как и в случае ВВС, закупались боеприпасы MAM-L.

Напомним, что начальник штаба (командующий) ВМС Индонезии адмирал Мухаммад Али 19 апреля 2024 года представил в Джакарте план развития ВМС на период с 2025 по 2044 гг. в рамках стратегической инициативы "Золотая Индонезия 2045".

В ходе своего выступления адмирал раскрыл некоторые планируемые к покупке категории военной техники. В частности, были упомянуты БЛА "Байрактар TB2" и "Акынджи" турецкого производства.

Конкретной информации относительно приобретенных БЛА класса MALE как для ВВС, так и для ВВС Индонезии, оформленных в виде контрактов, на данный момент не имеется.

В прошлом году сообщалось, что приобретение турецких аппаратов "проложит путь" к совместному производству этих БЛА на предприятии государственной компании PT Dirgantara Indonesia в Бандунге.