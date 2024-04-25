По данным газеты, силы ВСУ истощены

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают недостаток в комплектовании рядов, что привело к их истощению после нескольких месяцев интенсивных боев против Вооруженных сил РФ. Об этом говорится в материале американской газеты The Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, военнослужащие ВСУ вынуждены находиться на линии фронта от 10 до 15 дней, хотя командировки на фронт рассчитаны на срок не более 5 дней. Более того, у украинской армии заканчиваются лекарства, а также пища и вода. При этом в тяжелой ситуации оказываются раненые украинские военные, поскольку, как отмечает газета, "никто не может до них добраться", из-за чего они умирают, хотя изначально их можно было прооперировать.

Вместе с этим газета приводит слова генерал-майора австралийских вооруженных сил в отставке, сотрудника Центра стратегических и международных исследований США (CSIS) Мика Райана, который отметил, что для Украины настал момент, когда вне зависимости от поступления американской помощи Киеву придется встать перед выбором - сохранять жизни военнослужащих или бороться за удержание территории. "Им придется принять трудные политические решения, - сказал он. - Вы будете удерживать территорию, отдав множество жизней? Или вы отдадите территорию, но сохраните свои силы? Вот в каком положении они сейчас находятся".

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Украине и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.