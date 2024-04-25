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РИА Новости

ГП предложила давать прокурорам сведения об операциях с деньгами на ГОЗ

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Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Краснов предложил давать прокурорам сведения об операциях со средствами на ГОЗ

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил предоставлять прокурорам сведения о банковских операциях с деньгами, выделенными на выполнение гособоронзаказа.

"В целях усиления надзора в части ценообразования на продукцию для ОПК, просим поддержать наши предложения о предоставлении прокурорам сведений о банковских операциях со средствами, выделенными на выполнение гособоронзаказа", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Гособоронзаказ
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