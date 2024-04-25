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ТАСС

В КНР выразили готовность продвигать аэрокосмическое сотрудничество с Латинской Америкой

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Председатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин.
Источник изображения: © AP Photo / Mark Schiefelbein

Председатель Китая Си Цзиньпин отметил, что для этого может быть использован форум китайско-латиноамериканского космического сотрудничества в качестве отправной точки для построения партнерства

ПЕКИН, 24 апреля. /ТАСС/. Китай готов работать с латиноамериканскими государствами над продвижением взаимодействия в аэрокосмической сфере. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной речи к открытию первого Форума космического сотрудничества Китая, стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

"Китай готов работать со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, используя форум китайско-латиноамериканского космического сотрудничества в качестве отправной точки для построения партнерства Китая и Латинской Америки в области космического сотрудничества на высоком уровне, для продвижения космических технологий на благо народов обеих сторон", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Форум космического сотрудничества Китая, Латинской Америки и стран Карибского бассейна открылся 24 апреля в Ухани (провинция Хубэй) при поддержке Китайского национального космического управления и администрации провинции. 

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