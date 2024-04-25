ВМС Франции направили авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море для участия в манёврах НАТО

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Авианосец «Шарль де Голль» военно-морских сил Франции 22 апреля вышел в плавание по Средиземному морю во главе ударной группы. Ему предстоит принять участие в миссии Akila.

В маневрах, помимо ВМС Франции, примут участие флоты США, Италии, Испании, Португалии, Греции и ряда других государств. Основная цель миссии – отработать совместные действия военно-морских сил государств-участниц Североатлантического альянса в случае эскалации обстановки в Средиземноморском регионе. Командование НАТО подчеркивает, что миссия особенно важна в условиях продолжающегося вооруженного конфликта на Украине.

Французская ударная группа ВМС во главе с авианосцем «Шарль де Голль» была передана под общее командование НАТО. Но ряд французских оппозиционных политиков выражает недовольство по данному поводу. В частности, они считают, что переход единственного авианосца французского флота под командование НАТО демонстрирует отказ президента Эммануэля Макрона от суверенитета страны, поскольку оборонная политика препоручается Североатлантическому альянсу.

Между тем, сам Макрон не раз заявлял, что Европе нужны собственные вооруженные силы, чтобы не зависеть в военном отношении от НАТО, ключевую роль в котором играют США.

Напомним, что авианосец «Шарль де Голль» был введен в эксплуатацию в 2000 году. Экипаж авианосца насчитывает 1200 человек, еще 600 человек проходят службу в авиационной группе. На авианосце могут размещаться до сорока самолетов и других летательных аппаратов, в том числе истребителей Rafale M, E-2C, вертолетов SA-365. Также авианосец имеет достаточно мощные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.