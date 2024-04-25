Резников: в 2022 году союзники думали, что Киев падет за 72 часа

По этой причине они неохотно выделяли военную помощь, отметил бывший министр обороны Украины

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Западные союзники Украины в 2022 году ожидали, что Киев падет в течение 72 часов, и поэтому весьма неохотно выделяли ему военную помощь. Об этом заявил занимавший в тот момент должность украинского министра обороны Алексей Резников.

"Еще в 2022 году было абсолютно понятно, что западные правительства неохотно предлагали военную помощь. Они ожидали, что Киев падет в течение 72 часов", - приводит слова Резникова газета Politico.

Он также признал, что к середине лета прошлого года ощутил "общественную и политическую усталость на Западе", а также понял, что согласование новых поставок вооружения еще больше замедлится из-за внутренней политики союзников. Экс-министр обороны добавил, что негативно влияли на эти процессы и изначально завышенные ожидания от разрекламированного украинского "контрнаступления".

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако не принесли результатов. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. Однако затем переговорный процесс был прерван Украиной в одностороннем порядке. Как подчеркнул недавно глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия по-прежнему готова к переговорам, но в этот раз не будет делать на период переговорного процесса каких-либо пауз в боевых действиях, так как никакой веры властям Украины больше нет. Он также добавил, что реалии на земле сейчас стали "существенно другими".