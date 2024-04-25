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ТАСС

СМИ: союзникам все сложнее доверять США на фоне задержек с выделением помощи Киеву

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Вид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite

По данным журнала Foreign Policy, политика "исчерпания всех других вариантов" начинает побеждать"

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Союзникам США становится все сложнее сохранять доверие к Вашингтону на фоне проволочек с выделением помощи Украине. Об этом сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в структурах нацбезопасности США, Европы и Восточной Азии.

"Есть цитата, приписываемая [экс-премьеру Британии Уинстону] Черчиллю, что Америка всегда поступает правильно, перед этим исчерпав все другие варианты", - сказал изданию неназванный высокопоставленный чиновник в Восточной Европе.

По оценке собеседника журнала, политика "исчерпания всех других вариантов" начинает побеждать". "Есть сомнения в том, как долго мы еще можем полагаться на Америку после будущих выборов. Мы доверяем нашим американским союзникам и поддерживаем их до последнего, но с каждым годом нам все труднее сохранять веру", - отметил источник.

Ранее Сенат Конгресса США одобрил пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также о введении дополнительных санкций в отношении Китая. 20 апреля законопроекты были одобрены в Палате представителей Конгресса США. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, в частности, $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. После одобрения Сенатом пакет отправится на подпись к президенту США Джо Байдену. Американский лидер уже пообещал подписать его 24 апреля, чтобы Вашингтон мог на этой неделе возобновить поставки оружия Киеву. 

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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
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