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Американское издание Defense News, специализирующееся на военной тематике, отмечает, что воздушный флот ВВС США уже многие годы сокращается, что может сказаться на обороноспособности страны.

Согласно заявлению, сделанному еще в 2017 году тогдашним начальником штаба ВВС генералом Дэвидом Гольдфейном, пишет издание, перед ВВС США стояли следующие задачи: защита страны от нападения, управление двумя звеньями ядерной триады страны, распространение военно-воздушных сил по всему миру и в то же время разгром группировки ИГИЛ (признана террористической и запрещена в РФ). При этом Гольдфейн тогда отмечал, что эти задачи будут лишь расти. Однако их рост сопровождается сокращением ВВС страны.

По данным издания, в 2017 году, когда Гольдфейн говорил о задачах ВВС, у них на вооружении было около 5500 самолетов. В этом году эта цифра снизилась до 5032 единиц. Ожидается, что в 2025 году парк истребителей, бомбардировщиков, танкеров, грузовых самолетов, беспилотников и других летательных аппаратов будет ниже 5000 единиц. Одной из причин этого является то, что списание старых, изношенных и морально устаревших самолетов опережает закупки им на замену. В следующем году общий парк ВВС может сократиться до 4903 единиц.

А по оценкам Института аэрокосмических исследований Митчелла, парк ВВС США уже составляет менее одной пятой от своего размера во время пика в 1956 году, когда на вооружении было 26 104 самолета. Тогда количество одних только истребителей F-84 Thunderjet и F-86 Sabre превышало 6400 единиц, что намного больше, чем весь нынешний объединенный парк ВВС.

Численность рабочей силы также сокращается. Военно-воздушные силы в 2025 году планируют сократить количество рабочих мест на действительной службе до 320 000, пишет Defense News.

Несмотря на эти сокращения, нынешний начальник штаба ВВС генерал Дж. Дэвид Оллвин и другие высшие должностные лица ведомства говорят, что количество покрывается качеством самолетов и новыми возможностями армии США. Однако есть в стране и критики подобной стратегии. Так, по словам военного эксперта аналитического центра Американского института предпринимательства Тодда Харрисона, хотя современные самолеты действительно обладают большей скоростью, дальностью действия, скрытностью и другими преимуществами по сравнению с технологиями предыдущих поколений, «реальность такова, что один самолет может находиться одновременно только в одном месте».

Для надежности нашего сдерживания и расположения наших сил количество по-прежнему имеет значение

- сказал Харрисон.

Хизер Пенни, бывший пилот F-16 и старший научный сотрудник Института аэрокосмических исследований Митчелла, отметил, что численность воздушного флота ВВС, упавшая ниже 5000 единиц, является тревожным сигналом, так как может иметь серьезные последствия для национальной безопасности.