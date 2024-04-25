Патрушев заявил о росте конфликтного потенциала в мире

Санкт-Петербург. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил об усилении конфликтного потенциала в международных отношениях.

"В настоящее время непредсказуемость и конфликтный потенциал в международных отношениях заметно возросли", - сказал Патрушев в среду на международной конференции под эгидой Совбеза РФ в Санкт-Петербурге.

По его словам, на международную безопасность влияют как давние, так и вновь возникающие конфликты, "в стороне от которых в условиях современных информационных технологий не может остаться ни одна страна".

"Как подчеркнул президент Российской Федерации в своем видеообращении, в немалой степени это связано с переходом к многополярному миру, что по-прежнему вызывает неприятие и противодействие со стороны отдельных государств, стремящихся к безусловному сохранению своей гегемонии. Как следствие, наблюдаются тенденции к девальвации международного права и его институтов, размыванию центральной роли ООН в решении глобальных и региональных конфликтов", - заявил секретарь Совбеза РФ.