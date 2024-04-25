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ЦАМТО

В Греции заявили, что не будут отправлять системы ПВО на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 24 апреля. Греция четко заявила, что не будет отправлять системы ПВО на Украину, чтобы не поставить под угрозу возможности собственной противовоздушной обороны.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 23 апреля официальный представитель правительства Павлос Маринакис в эфире радиостанции REAL FM, комментируя утверждения оппозиции о "тайной дипломатии".

Газета Financial Times написала в понедельник, что союзники по ЕС и НАТО оказывают сильное давление на Грецию и Испанию, чтобы они предоставили Украине системы ПВО Patriot и С-300, поскольку их потребности "не столь велики, как у Украины". Согласно газете, давление оказывалось и на недавнем саммите ЕС.

П.Маринакис на брифинге в понедельник опроверг эту публикацию, но крупнейшие оппозиции партии сочли опровержение "половинчатым" и обвинили власти в "тайной дипломатии". Оппозиция потребовала немедленно ответить, является ли правдой сообщение Financial Times о том, что на Грецию оказывалось давление, и предоставить полную информацию обо всех обязательствах, взятых на себя Афинами.

"Я ясно ответил, что мы не будем предпринимать никаких шагов, которые поставят под угрозу сдерживающий потенциал страны, противовоздушную оборону страны. Это было четкое опровержение с моей стороны. И поскольку меня уже в который раз просили ответить на публикации, на слухи, на информацию о помощи Украине такого уровня, я думаю, что не было места для неправильного толкования. Тем не менее, спасибо, что дали мне возможность повторить это в эфире вашего радио", – сказал П.Маринакис в интервью REAL FM.

Журналисты попросили также прокомментировать публикации, из которых следует, что Афины согласны поставить Украине имеющиеся системы ПВО, если США возьмут на себя обязательство заменить имеющиеся в распоряжении Греции Patriot и С-300 новыми системами.

"У меня нет такой информации. Когда я отвечаю на такие вопросы, я придерживаюсь того, что сообщают мне соответствующие министерства. Я могу повторить, что ни в коем случае не будут предприняты действия, которые поставят под угрозу сдерживающий потенциал страны, ее противовоздушную оборону, и в настоящее время у греческой стороны нет такого намерения", – цитирует "РИА Новости" П.Маринакиса.

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Греция
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Продукция
Patriot ЗРК
С-300
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