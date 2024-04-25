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ТАСС

Подлодка "Магадан" Тихоокеанского флота выполнила глубоководное погружение

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Подводная лодка проекта 636.3 «Магадан» на генеральной репетиции морского парада ко Дню ВМФ в Кронштадте, 2022 год
Подводная лодка проекта 636.3 «Магадан» на генеральной репетиции морского парада ко Дню ВМФ в Кронштадте, 2022 год.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Экипаж отработал управление подлодкой на больших глубинах и проверил работу всех ее систем и механизмов

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Носитель крылатых ракет "Калибр" - дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) проекта 636.3 "Магадан" Тихоокеанского флота выполнила глубоководное погружение на глубину 240 м. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Экипаж дизель-электрической подводной лодки "Магадан" выполнил глубоководное погружение на глубину 240 м. В ходе глубоководного погружения экипаж отработал управление подлодкой на больших глубинах и проверил работу всех ее систем и механизмов", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки флота в одном из морских полигонов в акватории залива Петра Великого. Глубоководное погружение субмарины обеспечивал экипаж спасательного судна "Георгий Козьмин". После успешного выполнения подводной части упражнения экипаж лодки осуществил всплытие в надводное положение.

В составе Тихоокеанского флота ДЭПЛ "Магадан" является третьей по счету дизель-электрической подводной лодкой проекта, способной нести на вооружении высокоточные крылатые ракеты "Калибр". В состав флота подводная лодка принята в октябре 2021 года в Санкт-Петербурге. 

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Продукция
Пётр Великий
Проекты
636.3
877 Палтус
Военные учения
ТОФ
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