Минобороны России в мае проведет в Парке Победы на Поклонной горе в Москве выставку трофейного вооружения и военной техники, которые были захвачены российскими военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Выставка откроется 1 мая и продлится в течение месяца. Ее посетители смогут увидеть более 30 образцов военной техники, произведенной в 12 странах — в США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.

Среди экспонатов будут представлены танк Leopard, боевая машина пехоты (БМП) Marder немецкого производства, американская Bradley, шведская CV90, а также французская боевая бронированная машина (ББМ) АМХ-10RC. Трофейную технику выставят на площади перед Музеем Победы, которая будет разделена на тематические зоны с информационными стендами.

Также на экспозиции будут представлены стрелковое вооружение армий иностранных государств, боевые документы, карты, идеологическая литература и снаряжение украинских неонацистов.

Ранее в этот день сообщалось, что на Поклонной горе были замечены грузовики с трофейной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ), произведенной странами Североатлантического альянса.

Накануне в МО РФ сообщили, что российские морпехи при освобождении населенного пункта Новомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) захватили ряд вооружений западного производства, включая американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.