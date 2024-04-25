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Известия.ru

Минобороны РФ проведет в Парке Победы выставку трофейного оружия из зоны СВО

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России в мае проведет в Парке Победы на Поклонной горе в Москве выставку трофейного вооружения и военной техники, которые были захвачены российскими военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.


Выставка откроется 1 мая и продлится в течение месяца. Ее посетители смогут увидеть более 30 образцов военной техники, произведенной в 12 странах — в США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.

Среди экспонатов будут представлены танк Leopard, боевая машина пехоты (БМП) Marder немецкого производства, американская Bradley, шведская CV90, а также французская боевая бронированная машина (ББМ) АМХ-10RC. Трофейную технику выставят на площади перед Музеем Победы, которая будет разделена на тематические зоны с информационными стендами.

Также на экспозиции будут представлены стрелковое вооружение армий иностранных государств, боевые документы, карты, идеологическая литература и снаряжение украинских неонацистов.

Ранее в этот день сообщалось, что на Поклонной горе были замечены грузовики с трофейной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ), произведенной странами Североатлантического альянса.


Накануне в МО РФ сообщили, что российские морпехи при освобождении населенного пункта Новомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) захватили ряд вооружений западного производства, включая американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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1 комментарий
№1
25.04.2024 01:52
Вот бы посмотреть!
0
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